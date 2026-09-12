ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था का एक गठबंधन है। पाकिस्तान ने 2023 में BRICS में शामिल होने के लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। भले ही इस ग्रुप ने पिछले साल मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात को चार नए सदस्य के तौर पर स्वीकार किया और BRICS+ बन गया, लेकिन इस ग्रुप में भारत के वीटो पावर ने पाकिस्तान को BRICS से बाहर रखा है।
पाकिस्तान उन 29 और देशों में से है जिन्होंने BRICS में सदस्यता के लिए अप्लाई किया है और इस ग्रुप में शामिल होने की उसकी कोशिशें ज़्यादातर उसकी इकॉनमिक चुनौतियों की वजह से हैं। पाकिस्तान इकॉनमिक सर्वे के मुताबिक देश की GDP ग्रोथ रेट 3.70 परसेंट रही। Nikkei Asia की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने आर्थिक विकल्प को डायवर्सिफाई करने और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए BRICS समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक में 580 मिलियन डॉलर का स्टेक खरीदा है।
ब्रिक्स क्यों है महत्वपूर्ण?
पाकिस्तान का एप्लीकेशन ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने वाले एक बड़े ग्रुप के तौर पर ग्रुप की बढ़ती पहचान के साथ हुआ। ब्रिक्स में अब दुनिया की आबादी का लगभग 49 फीसदी और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर ग्लोबल GDP का लगभग 40 परसेंट हिस्सा है।
BRICS देशों के साथ भारत का अपना ट्रेड भी तेज़ी से बढ़ा है। ग्रुप को इसका एक्सपोर्ट 48.8 परसेंट बढ़कर USD 64.3 बिलियन से USD 95.7 बिलियन हो गया। नवंबर 2023 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान लीडिंग ग्लोबल साउथ ब्लॉक में शामिल होना चाहता है। उन्होंने बताया था कि भारत के ज़्यादातर BRICS सदस्यों के साथ अच्छे रिश्ते हैं।
पाकिस्तानी ने किया है आवेदन
वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलूच ने BRICS को विकासशील देशों का एक ज़रूरी समूह करार दिया। उन्होंने कन्फर्म किया कि पाकिस्तान ने BRICS में शामिल होने के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि BRICS में शामिल होकर, पाकिस्तान इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने और इनक्लूसिव मल्टीलेटरलिज़्म को फिर से शुरू करने में ज़रूरी भूमिका निभा सकता है। हमें यह भी उम्मीद है कि BRICS, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर आगे बढ़ेगा, जो इनक्लूसिव मल्टीलेटरलिज़्म के लिए उसके कमिटमेंट के हिसाब से है।”
इस बीच रूस में पाकिस्तान के एम्बेसडर मुहम्मद खालिद जमाली ने रूसी न्यूज़ एजेंसी TASS को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा देश पाकिस्तान की सदस्यता को समर्थन देने के लिए सदस्य देशों से कॉन्टैक्ट कर रहा है और उसने खास तौर पर रूस से कॉन्टैक्ट किया है।
भारत कर रहा विरोध
रूस और चीन से समर्थन के बावजूद BRICS में पाकिस्तान की एंट्री रुकी हुई है क्योंकि भारत का विरोध, ग्रुप के कंसेंसस-बेस्ड एडमिशन रूल्स के तहत एक बड़ी रुकावट है। इसका मतलब है कि पूर्ण सदस्य या पार्टनर देशों को सभी मौजूदा मेंबर देशों की एकमत मंज़ूरी चाहिए होती है।
यह भी पढ़ें: ‘दुनिया में व्यापारिक बाधाएं बढ़ रही हैं, तब भारत आर्थिक सेतु बना रहा’, BRICS बिजनेस फोरम में बोले प्रधानमंत्री मोदी
BRICS बिजनेस फोरम का शुक्रवार को आगाज हो गया है, पहले दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत कई दक्षिण एशियाई नेता पहुंचे। BRICS बिज़नेस फोरम के लीडर्स सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को स्वागत किया अपने संबोधन में सभी देशों को परिवार कहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें