पाकिस्तान में वेतनभोगी वर्ग ने एक बार फिर सबसे बड़ा आयकर योगदानकर्ता होने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में (जुलाई से जनवरी तक) वेतनभोगियों ने जो आयकर भरा, वह तीन बड़े क्षेत्रों – निर्यातक, खुदरा व्यापारी और संपत्ति खरीदने-बेचने वालों – के कुल योगदान से भी ज्यादा था। पाकिस्तान के जिओ न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इस अवधि में वेतनभोगियों ने 315 अरब रुपये का आयकर जमा किया, जबकि इन तीनों क्षेत्रों ने मिलाकर 293 अरब रुपये का योगदान किया। इसका मतलब है कि वेतनभोगियों ने अकेले 22 अरब रुपये अधिक आयकर दिया, जबकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर वर्ग अपेक्षाकृत कम कर चुका।

निर्यातकों ने जुलाई-जनवरी अवधि में 50 अरब रुपये आयकर भरा

विस्तार से देखें तो निर्यातक, जो विदेशी मुद्रा में आय कम करते हैं, ने जुलाई-जनवरी अवधि में 50 अरब रुपये आयकर भरा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यही राशि 54 अरब रुपये थी। इसके अतिरिक्त, 1% अग्रिम कर के रूप में निर्यातक ने 51 अरब रुपये और जोड़ा, जिससे कुल योगदान 101 अरब रुपये हुआ। वहीं, देशभर में 30 लाख खुदरा दुकानों वाले व्यापारी अग्रिम कर के तहत 15 अरब रुपये और अन्य करों के तहत 25 अरब रुपये जमा कर चुके हैं। संपत्ति खरीद-बिक्री पर भी कर संग्रह में वृद्धि हुई है। इस वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में FBR ने अचल संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण से 105 अरब रुपये कर जुटाए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 65 अरब रुपये था।

संपत्ति लेनदेन पर कर दरें ATL में शामिल लोगों के लिए कम हुईं

आंकड़ों के अनुसार, संपत्ति लेनदेन पर कर दरें ATL (Active Taxpayer List) में शामिल लोगों के लिए कम की गई हैं। 50 मिलियन रुपये तक के लेनदेन पर 1.5%, 50-100 मिलियन रुपये पर 2% और 100 मिलियन से अधिक लेनदेन पर 2.5% कर तय किया गया है। ATL में शामिल न होने वाले व्यक्ति को 11.5% कर देना होगा। लेट रिटर्न फाइल करने वालों के लिए कर दरें 7.5% से 9.5% के बीच हैं।

इस रिपोर्ट से यह साफ दिखता है कि वेतनभोगी वर्ग, चाहे वह सरकारी क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का, सबसे बड़ा करदाता बनकर उभरा है। चालू वित्तीय वर्ष में उन्होंने 315 अरब रुपये का योगदान किया, जबकि पिछले वर्ष यही राशि 284 अरब रुपये थी। यह आंकड़ा न केवल यह दर्शाता है कि वेतनभोगियों पर कर का बोझ काफी अधिक है, बल्कि यह भी बताता है कि देश के संपन्न और शक्तिशाली वर्ग अपेक्षाकृत कम कर दे रहे हैं। अब यह देखना बाकी है कि वित्त मंत्रालय के तहत बनाए गए नए टैक्स पॉलिसी ऑफिस की पहल IMF को वेतनभोगी वर्ग पर कर कम करने के लिए मनाने में सफल होती है या नहीं।

इस तरह, पाकिस्तान में वेतनभोगी वर्ग ने देश की सरकारी आय में निर्यातक, व्यापारी और संपत्ति खरीदारों से भी अधिक योगदान दिया है। यह स्थिति कर नीति और बजट निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती है और अगले बजट में वेतनभोगियों पर कर के बोझ को कम करने के लिए रास्ते खोल सकती है।

यह भी पढ़ें – ‘हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंका’, अमेरिका से संबंधों पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी महिला की नागरिकता अर्जी पर जल्दी फैसला करने का दिया निर्देश, पति और बच्चेे हैं भारतीय