पाकिस्तान: इस्लामाबाद जा रही बस की वैन से सीधी टक्कर, भीषड़ हादसे में 18 लोगों ने गंवाई जान, बच्चे भी शामिल

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कई घायल भी बताए जा रहे हैं।

पाकिस्तान में सड़क हादसा

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कई घायल भी बताए जा रहे हैं। असल में इस्लामाबाद जा रही बास एक वैन से टकरा गई थी। टक्कर इतनी भीषण रही कि 18 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक सुबह साढ़ें चार बजे इस्लामाबाद जा रही बस एक खड़ी वैन से टकराई थी। बड़ी बात ये रही कि वो वैन ईंधन लेकर जा रही थी, ऐसे में उसका वजन काफी ज्यादा रहा। जैसे ही यात्रियों से भरी बस उस वैन से टकराई, 18 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 40 यात्री सवार थे, कई तो हादसे के वक्त सो रहे थे।

