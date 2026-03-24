2025 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा स्मॉग वाला देश रहा। मंगलवार को जारी एक रिसर्च के मुताबिक, यहां पीएम 2.5 नाम के खतरनाक छोटे कणों की मात्रा डब्ल्यूएचओ की तरफ से तय की गई सीमा से 13 गुना ज्यादा पाई गई है। एयर क्वालिटी पर नजर रखने वाली स्विस कंपनी आईक्यूएयर ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि पिछले साल 13 देशों और क्षेत्रों ने पीएम 2.5 के औसत स्तर को डब्ल्यूएचओ के तय मानक के अंदर बनाए रखा। 2024 में ऐसे देशों की संख्या सात थी।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, कुल मिलाकर, जिन 143 देशों और क्षेत्रों पर नजर रखी गई, उनमें से 130 देश डबल्यूएचओ के दिशानिर्देशों को पूरा करने में नाकाम रहे। सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों की लिस्ट में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहे। 2024 में आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा स्मॉग वाला देश रहा चाड, 2025 में चौथे स्थान पर खिसक गया। हालांकि, पिछले साल पीएम 2.5 के स्तर में आई यह गिरावट डेटा गैप का नतीजा हो सकती है।

ग्लोबल मॉनिटरिंग प्रोग्राम बंद किया

पिछले साल मार्च में, अमेरिका ने पैसों की कमी की वजह से एक ग्लोबल मॉनिटरिंग प्रोग्राम बंद कर दिया। इस कार्यक्रम के तहत दुनिया भर में उसके दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों की इमारतों से प्रदूषण के आंकड़े इकट्ठा किए जाते थे। आईक्यूएयर रिपोर्ट की ऑथर क्रिस्टी चेस्टर श्रोएडर ने कहा, “मार्च में आंकड़ों के उपलब्ध न होने से ऐसा लगा कि (चाड में) PM2.5 के स्तर में भारी गिरावट आई है, लेकिन असलियत यह है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।”

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भारत का लोनी रहा सबसे ज्यादा प्रदूषित

अमेरिका के इस फैसले से स्मॉग की समस्या से जूझ रहे कई देशों के लिए आंकड़ों का एक अहम सोर्स खत्म हो गया। इसी वजह से, आंकड़ों की कमी के चलते बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान और टोगो को 2025 की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सका। 2025 में भारत का लोनी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा, जहां पीएम 2.5 का औसत स्तर 112.5 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया। इसके बाद, चीन के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग का होटान शहर 109.6 माइक्रोग्राम के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

दुनिया के टॉप 25 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से सभी शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में ही स्थित थे। 2025 में दुनिया के सिर्फ 14% शहर ही डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड पर खरे उतरे, जो एक साल पहले 17 प्रतिशत था। इसकी वजह कनाडा के जंगलों में लगी आग थी, जिससे पूरे अमेरिका और यहां तक कि यूरोप तक पीएम 2.5 का स्तर बढ़ गया। 2025 में जो देश इस स्टैंडर्ड पर खरे उतरे, उनमें ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा शामिल थे।

लाओस, कंबोडिया और इंडोनेशिया, इन सभी देशों ने पिछले साल के मुकाबले पीएम 2.5 के स्तर में काफी कमी दर्ज की। इसका मुख्य श्रेय ‘ला नीना’ मौसम को जाता है। मंगोलिया में पीएम 2.5 की औसत मात्रा में 31% की गिरावट आई और यह घटकर 17.8 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रह गई। आईक्यूएयर के मुताबिक, कुल मिलाकर 75 देशों ने 2025 में पिछले साल के मुकाबले पीएम 2.5 का स्तर कम होने की रिपोर्ट दी, जबकि 54 देशों में इसकी औसत मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की गई।