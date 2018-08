‘रेल मंत्री का बर्ताव खराब, दीजिए 730 दिन की छुट्टी’, रेलवे अफसर की चिट्ठी हुई वायरल

पाकिस्तान के नए रेलमंत्री के खराब व्यवहार की वजह से यहां रेलवे के एक आला अधिकारी ने 730 दिन की छुट्टी की मांग की है। छुट्टी की दर्खास्त वाली यह चिट्ठी भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। रेलवे अधिकारी ने चिट्ठी में लिखा है कि नए रेलमंत्री का रवैया पेशेवर नहीं है और उनका व्यवहार बीमारी भरा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस चिट्ठी में पाकिस्तान रेलवे के चीफ कमिर्शियल हनीफ गुल ने लिखा है कि नए रेलमंत्री शेख राशिद अहमद के साथ काम करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। इसकी वजह उनका रवैया है।

चिट्ठी में आगे लिखा गया, ‘पाकिस्तान सिविल सर्विस के एक सम्मानित नागरिक होने के नाते मेरे लिए यह मुमकिन नहीं कि नए रेलमंत्री के साथ काम कर सकूं। रेलमंत्री पूरी तरह से एक टीम के साथ काम करने के हकदार हैं जिसमें वह अपनी दृष्टि साझा कर सकें। कुप्या मुझे 730 दिन की छुट्टी दे दें। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि 730 दिनों की छुट्टी को अंडरसाइंड करने की अनुमति दी जा सकती है।

पाकिस्तानी रेल अधिकारी की यह चिट्ठी सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रही है। देंखें ट्वीट्स-

Senior Pakistan Railways official applies for 730 days leave – says cannot work with new railways minister saying he is “extremely non-professional and ill-mannered” pic.twitter.com/YqziNFmkir

I am in shock… Can someone tell Mr Mohammad Hanif Gul that when you don’t get along with your boss and all measures have been exhausted, you resign. Ye aap ke baap ki ministry nuhi hai ke 730 days leave full pay pe mil jaye! pic.twitter.com/rZ58Jqanvs

Your dignity & oath is to serve the nation. If you failed to do so then remember “No work No Pay”.

Such favouritism/pressuring mentality has to go away & self styled prince be sent upon “Leave Without Pay” for such period except for 1 month wages to help him regain his senses. pic.twitter.com/rYkOCIadyP

— Alpha αετός

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App