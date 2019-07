पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार तीसरी बार अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। उनकी इस यात्रा की चर्चा पाकिस्तान में काफी सकारात्मक है। लेकिन, वर्तमान में जिस तरह की कूटनीतिक शिष्टाचार देखने को मिल रही है, उसे देख लोग मान रहे हैं कि अमेरिका की ट्रंप सरकार पाकिस्तानी पीएम को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को जैसे ही इमरान खान अमेरिका पहुंचे एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए एक भी अमेरिकी अधिकारी मौजूद नहीं था। इमरान खान ने खर्चा बचाने के लिए अमेरिका की अपनी यात्रा एक प्राइवेट यात्री विमान से की। उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पाकिस्तान के विदेश मंत्री फवाद कुरैशी पहुंचे हुए थे।

पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ (PTI) ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान को प्राइवेट यात्री विमान से उतरते हुए दिखाया गया है। इस दौरान उनकी आगवानी के लिए एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री कुरैशी और अमेरीका में पाकिस्तानी राजदूत असद एम खान मौजूद थे। एयरपोर्ट से जाने के लिए उन्होंने सार्वजनिक यातायात के साधनों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इमरान खान अमेरिका पहुंचे तो उन्हें एक देश की तरफ से मिलने वाला अनिवार्य प्रोटोकॉल नहीं दिया गया।

Prime Minister Imran Khan arrived in Washington DC, USA . The Prime Minister was received by Senior Officials of US State Department, Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi and Ambassador of Pakistan to USA Dr. Asad M. Khan. pic.twitter.com/YHByyQu8h4

इमरान खान की इस यात्रा पर पाकिस्तानी राजदूत असद खान ने ट्वीट कर कहा, “अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री इमरान खान की आगवानी करके मैं खुद को बेहद ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं।” हालांकि, वीडियो शेयर होने के बाद ट्विटर पर लोग इसका मजाक उड़ाने से भी नहीं चूके।

No US official were present to receive PM @ImranKhanPTI at IAD airport. Neither IK recieved any state protocol. pic.twitter.com/WP1rV8XfjG

Huge Embarrassment to @ImranKhanPTI which indicates that beggars are not welcomed by anyone.

एक शख्स ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा हवाई अड्डे पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इमरान खान के आधिकारिक स्वागत/प्रोटोकॉल की व्यवस्था करने के लिए 250,000 डॉलर के भुगतान की पेशकश की। लेकिन, अमेरिका ने माफी मांग ली। किसी भी पीएम के यूएसए जाने के इतिहास में अब तका सबसे बड़ा अपमान है।

Pakistan Embassy in Washington has confirmed Pakistan offered to pay $250,000 for the US State Department to arrange official welcome/protocol of Imran Khan by senior US officials at airport but American apologised. Biggest humiliation ever in history of any visiting PM to USA pic.twitter.com/qq49YOe1On



हालांकि, पाकिस्तानी पीएम के इस कदम की सराहना करने वालों की भी कमी नहीं है। कुछ यूजर्स ने माना कि पाक पीएम की प्राइवेट प्लेन से यात्रा एक नजीर है। उन्होंने पाकिस्तान के बेजा खर्च को कम करने का काम किया है। गौरतलब है कि इमरान खान यात्रा के दौरान किसी होटल में नहीं बल्कि अधिकारियों के आवास पर रुकेंगे।

First time in Pakistan's history, a PM is to fly to USA on a commercial flight.

He will stay at an envoy's official residence instead of a hotel.

The entire trip will cost a total $60,000 to the exchequer.

Leading by example is PM Imran Khan.#PMIKVisitingUS

