पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब वो पीएम नरेंद्र मोदी को जी-20 जैसे समूहों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देखते हैं तो उनके दिल को तीर चुभता है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में भारत के नक्शेकदम पर चलना चाहिए। शहबाज शरीफ ने देश की न्यायपालिका, आर्मी और राजनीतिक व्यवस्था पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, “आज हिन्दुस्तान जी-20 में जाता है तो मेरे दिल को तीर लगते हैं कि मोदी वहां जाके खड़ा होता है और हम तमाशा देख रहे होते हैं, चलिए इस मौके को इकबाल का पाकिस्तान बनाने में तब्दील करें, यह सिर्फ निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव से ही संभव है।”

लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ भी करप्शन के मामले में मुकदमे चलाए गये, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान में जिन्होंने अरबों का घोटाला किया है आज वे उपदेश दे रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव के लिए मतदान है। इससे पहले वहां की जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को करप्शन के केस में जेल की सजा सुनाई है। इस लिहाज से पीएमएल-एन के लिए ये चुनाव उनके वजूद का सवाल बन गया है।

Aaj Hindustan G20 mein jaata hai to mere dil ko teer lagte hain ki Modi (PM Modi) wahan jaake khada hota hai aur hum tamasha dekh rahe hain. Let’s convert this opportunity into making it Iqbal’s Pakistan, it’s only possible through free & fair elections: Shehbaz Sharif, PMLN Pres pic.twitter.com/aOMVHvDH2N

— ANI (@ANI) July 12, 2018