पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान गिरफ्तार कर लिए गए। Pakistan Muslim League (N) की नेता और पूर्व पीएम की बेटी मरियम नवाज शरीफ ने इस बाबत ट्वीट कर सोमवार को जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “कराची में जहां हम ठहरे थे। पुलिस वहा आई। हमारे होटल का दरवाजा तोड़ा और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर साथ ले गई।”

यह पुलिसिया ऐक्शन ऐसे वक्त पर हुआ है, जब एक दिन पहले यानी रविवार को PML-N उपाध्यक्ष मरियम पीएम इमरान और उनके नेतृत्व वाली PTI सरकार पर जमकर बरसी थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए इमरान सेना की छवि खराब कर रहे हैं।

उन्होंने इमरान के लिए सवाल दागा- जब आपसे सवाल होते हैं, तब आप सेना के पीछे दुबक जाते हैं। आप डरपोक हैं! आप सेना की बदनामी करा रहे हैं। आप उन्हें अपनी नाकामी दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको किसने यह अधिकार दिया?

Police broke my room door at the hotel I was staying at in Karachi and arrested Capt. Safdar.

— Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) October 19, 2020