पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पद की शपथ लेने के बाद ऐलान किया था कि वह प्रधानमंत्री आवास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मंत्रियों पर होने वाले सरकारी खर्चों में कटौती की बात भी कही थी। लेकिन समय बीतने के साथ उनके ये वायदे भी हवा-हवाई साबित हुए हैंं। इमरान खान प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लगातार अपने घर आने-जाने के लिए सरकारी हेलिकॉप्टर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।

जब इस बारे में मीडिया ने इमरान खान की सरकार के सूचना मंत्री फवाद चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने चौंकाने वाली बात बताई। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फवाद चौधरी ने कहा कि पीएम अपने घर से आने—जाने के लिए जिस हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें उड़ान भरने का खर्चा प्रति किमी सिर्फ 55 पाकिस्तानी रुपये ही आता है। जबकि सड़क मार्ग का इस्तेमाल इससे महंगा पड़ता है। इसके अलावा उनके आने-जाने से भी लोगों को कोई खास समस्या नहीं होती है ।

3 lacs for a 4.4 mile helicopter trip is a lie! Dont know what @ImranKhanPTI flies but AW139 is a typical, highend VIP heli that does 3.36 lit/mile. With jetfuel at 81.44/lit, trip cost comes to Rs 1,204. Is safer, saves time, leaves roads open. Let’s give @PTIofficial a break! pic.twitter.com/btCc5XRT6O

— Khurram Zafar (@kayzafar) August 28, 2018