होर्मुज जलमार्ग बंद होने का असर दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में हालात तो बद से बदतर हो गए हैं। अब भारत और अन्य कुछ देशों से सीखते हुए पाकिस्तान ने भी अपने यहां क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की स्टोरेज व्यवस्था तैयार करने का प्लान बनाया है।

पाकिस्तान ने इस प्लान को दुनिया के कई तेल उत्पादक देशों और बड़ी कंपनियों के साथ शेयर किया है। पाकिस्तान तेल और एलएनजी की सप्लाई के लिए 90% तक होर्मुज जलमार्ग पर निर्भर है और उसके पास कोई भी रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं हैं।

इसी वजह से वह पश्चिम एशिया संकट की वजह से भयंकर आपूर्ति संकट का सामना कर रहा है। इसके अलावा IMF के साथ लोन प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान सरकार के पास ज्यादा पैसा खर्च करने की आजादी नहीं है।

क्या है पाकिस्तान का प्लान?

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स द्वारा रिव्यू किए गए डॉक्युमेंट के अनुसार, पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने सरकारी और निजी दोनों स्तर पर तेल स्टोरेज क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है।

इसके अलावा पाकिस्तान सरकार तेल और गैस की खोज और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वह अपनी रिफाइनरियों को भारत की तरह आधुनिक और तेल बेचने के सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहती है।

पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए न सिर्फ आपातकाल के लिए तेल का भंडार बल्कि देश के अंदर तेल की सप्लाई और उत्पादन की मजबूत क्षमता होना जरूरी है।

पाकिस्तान ने अपने इस प्लान को सऊदी अरामको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्प, कुवैत पेट्रोलियम कॉर्प, कतर एनर्जी और पेट्रोचाइना के साथ-साथ तेल व्यापार करने वाली फर्मों विटोल और ट्राफिगुरा तथा स्टोरेज ऑपरेटर वोपाक के साथ शेयर किया है।

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इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल ने दुनिया को चेताया है कि यह संकट आने वाले महीनों में और भी अधिक गंभीर हो सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।