पाकिस्तान के एक पैनलिस्ट न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान कुर्सी से गिर पड़े। खास बात ये है कि जब पैनलिस्ट कुर्सी से गिरे, उस वक्त वह कश्मीर मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे। वहीं इस घटना का फुटेज भी सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना 16 सितंबर की है, जब पाकिस्तान के एक न्यूज चैनलर GTV लाइव पर कश्मीर मुद्दे पर डिबेट चल रही थी।

इस टीवी डिबेट में मजहर बारलास बतौर पैनलिस्ट शामिल हुए थे। डिबेट के दौरान अचानक ही उनकी कुर्सी गिर गई, जिससे सभी भौचक्के रह गए। इस दौरान टीवी एंकर की प्रतिक्रिया भी काफी मजेदार रही। बहरहाल अब इसकी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही है और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

बता दें कि ऐसी ही एक घटना पहले भी पाकिस्तान में हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे पर रावलपिंडी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब वह कश्मीर मुद्दे पर बोल रहे थे, तभी उन्हें करंट लग गया। इस पर शेख रशीद ने कहा कि मोदी (पीएम मोदी) उनके जलसे को नाकामयाब नहीं कर सकते। शेख रशीद के इस बयान पर लोग खूब हंसे थे। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था।

During a live discussion on Kashmir an analyst falls off his chair. This happened on Pakistan’s GTV. pic.twitter.com/gWGcBoboVi — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 17, 2019

Anchor trying to stop his laugh — aaloo kachaloo (@NANDARITU) September 18, 2019

That’s exactly what happened to Pakistan when we took down 370 — Sandeep singh (@Sandeep41676714) September 18, 2019

बता दें कि भारत ने जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के कई प्रावधान को हटाते हुए राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया है, तब से पाकिस्तान और उसके नेता भारत के इस कदम से बुरी तरह से बौखला गए हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनलों की डिबेट में इन दिनों कश्मीर मुद्दा ही छाया हुआ है। भारत में भी जम्मू कश्मीर को लेकर काफी बातें हो रही हैं। यही वजह है कि कश्मीर मुद्दे पर डिबेट या जनसभा के दौरान इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही हैं।

