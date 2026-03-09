मिडिल-ईस्ट जारी जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के कारण पाकिस्तान का मासिक तेल आयात बिल बढ़कर 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब वैश्विक तेल बाजार मौजूदा संकट पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और सोमवार को कीमतें 100 डॉलर के पार पहुंच गईं।

अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर 118.22 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) की कीमत शुक्रवार के 90.90 डॉलर के बंद भाव से लगभग 30% बढ़कर 118.21 डॉलर तक पहुंच गई। यह उछाल मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग मार्गों में संभावित व्यवधानों को लेकर बढ़ती आशंकाओं को दर्शाता है।

पाकिस्तान ईंधन की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। ऐसे में देश पेट्रोलियम लेवी में राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर रुख कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने इसकी पुष्टि की।

रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वित्त मंत्री औरंगजेब ने मौजूदा संघर्ष के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव का ब्यौरा दिया। संकट जारी रहने पर पाकिस्तान का मासिक तेल आयात बिल बढ़कर 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, और सरकार कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए आपातकालीन योजनाएं तैयार कर रही है।

स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए मंत्री मलिक ने इस्लामाबाद के भंडार को बढ़ाने में मदद करने के लिए ईंधन बचाने के उपायों का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को पेट्रोलियम की तीन खेपें आने की उम्मीद है, लेकिन चेतावनी दी कि एलएनजी आपूर्ति में व्यवधान चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से परे वैकल्पिक ईंधन मार्गों को सुरक्षित करने के लिए ओमान, सऊदी अरब और यूएई के साथ बातचीत चल रही है। घरेलू ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि के मद्देनजर यह घोषणा की गई है।

पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में 55 पेंस प्रति लीटर यानी लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। जिससे 7 मार्च, 2026 तक कीमतें क्रमशः 321.17 पेंस और 335.86 पेंस हो गई हैं। इस वृद्धि ने रमजान के दौरान पहले से ही बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे नागरिकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका है। पेट्रोल की कीमत अब 324 पेंस प्रति लीटर हो गई है, ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि परिवहन और रसद लागत में वृद्धि होगी, जिससे खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और संभवतः मुद्रास्फीति की दूसरी लहर शुरू हो सकती है।

उप प्रधानमंत्री इशाक डार सहित सरकारी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस्लामाबाद के पास अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि के प्रभाव को उपभोक्ताओं पर डालने के अलावा “कोई विकल्प नहीं” था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ऊर्जा वित्त को स्थिर करने और आईएमएफ के परामर्श संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह उपाय आवश्यक था।

तेल कीमतों में तेजी से चिंतित EU, सप्लाई को लेकर अहम बैठक

पश्चिम एशिया में जारी जंग का आज 10वां दिन है। बीते नौ दिनों में भयंकर तबाही मची है। अमेरिका, ईरान और इजरायल तीनों तरफ से बमबारी के साथ ही बयानबाजी भी लगातार हो रही है। इस बीच सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरान के दिवंगत नेता अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। पढ़ें पूरी खबर।