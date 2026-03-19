अमेरिका की इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड ने एक बयान में पाकिस्तान को बड़ा परमाणु खतरा बताया है। उन्होंने ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया को भी उन देशों में शामिल किया है, जहां परमाणु क्षमता विकसित की जा रही है।

बुधवार को हुई ब्रीफिंग में तुलसी गबार्ड ने पांच देशों के नाम प्रमुखता से लिए। उन्होंने इन सभी देशों को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उनके मुताबिक, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में से एक बन चुका है। तुलसी गबार्ड के अनुसार, ये देश ऐसी मिसाइलों पर भी काम कर रहे हैं, जिनकी मारक क्षमता अमेरिका तक पहुंच सकती है।

उत्तर कोरिया को लेकर गबार्ड ने क्या कहा?

तुलसी गबार्ड ने इसके बाद उत्तर कोरिया की परियोजनाओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया रूस और चीन के साथ मजबूत साझेदारी कर रहा है, और यह त्रिपक्षीय गठजोड़ अमेरिका के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है।

गबार्ड का लिखित बयान क्यों विवादों में?

इस समय तुलसी गबार्ड का सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने दिया गया लिखित बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें उन्होंने बताया कि 2025 में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ “ऑपरेशन मिडनाइट हैमर” चलाया था। इस ऑपरेशन की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी हद तक प्रभावित हुआ और उसे दोबारा खड़ा करने की कोई स्पष्ट गतिविधि सामने नहीं आई।

क्या ट्रंप के खिलाफ हुईं तुलसी गबार्ड?

तुलसी गबार्ड का यह बयान ऐसे समय आया है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ट्रंप के करीबी अधिकारी यह तक कह रहे हैं कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को खत्म करने के लिए इस युद्ध को शुरू किया गया।