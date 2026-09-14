आतंकियों पर कार्रवाई के नाम पर हमेशा दिखावा करने वाले पाकिस्तान ने एकबार फिर दुनिया की नजरों में धूल झोंकने का काम किया है। दरअसल, पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी (FIA) ने 2026 के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की है। इस रेड बुक में FIA ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सरगना आतंकी मसूद अजहर का भी नाम शामिल किया है। साथ ही उसके सिर पर रखे 20 लाख (पाकिस्तानी रुपये) के ईनाम को बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दिया गया है।
दुनिया की नजरों में पाकिस्तान ने आतंकी मसूज अजहर पर एक्शन लिया है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की एक चाल है जो शायद हर किसी को समझ में न आए। पाकिस्तान की यह दिखावटी कोशिश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए है।
क्या चाल है पाकिस्तान की?
बता दें कि इसी साल अक्टूबर में FATF की एक अहम बैठक होनी है जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले जाने की संभावना थी, लेकिन उसने आतंकी मसूद अजहर को मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों की लिस्ट में डालकर अपनी छवि को साफ दिखाने की कोशिश की है। पाकिस्तान पहले FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। इस दौरान उस पर आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव था। अक्टूबर 2022 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया था।
मसूद अजहर के पाकिस्तान में नहीं होने का दावा कर चुका है PAK
पाकिस्तान की यह कार्रवाई बताती है कि वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहने के लिए कुछ भी कर सकता है और अगर वह इस लिस्ट में जाएगा तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी यह बात भी वह जानता है। पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में जाने से बचना चाहता है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई से बचने के लिए साल 2021 से ही दिखावा शुरू कर दिया था, जब उसने यह दावा करना शुरू कर दिया था कि मसूद अजहर उसकी जमीन पर नहीं है। पाकिस्तान ने दावा किया था वह अफगानिस्तान भाग गया है।
भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मसूद अजहर
बता दें कि आतंकी मसूद अजहर भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। अजहर भारत में पुलवामा हमले समेत कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। पाकिस्ता ने भले ये दावा किया हो कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, लेकिन पिछले छह महीनों में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के टेक्निकल एनालिसिस से पता चला है कि वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह शहर में एक्टिव रूप से छिपा हुआ है।
यह भी पढ़ें: 9/11 से पहले ओसामा बिन लादेन की हिट लिस्ट में था भारत, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने क्या खुलासे किए?
अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) ने कुछ खुफिया दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों से पता चला है कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल है, जिन पर आतंकी संगठन अल-कायदा के पूर्व चीफ ओसामा बिन लादेन ने कभी हमला करने के बारे में सोचा था। CIA ने शुक्रवार को 2001 में न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमलों की 25वीं बरसी पर बिन लादेन से जुड़े 70 से ज़्यादा प्रेसिडेंशियल इंटेलिजेंस ब्रीफ जारी किए, जिसमें 100 से ज़्यादा पेज थे। यहां पढ़ें पूरी खबर…