Pakistan: ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने की शख्स की हत्या, पैगंबर से की थी इमरान खान की तुलना

पाकिस्तान में इमरान खान की तुलना पैगंबर से करने पर भीड़ ने एक शख्स को पीट-पीटकर मार डाला।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI की एक रैली में ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने एक शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने एक आदमी को पीट-पीटकर मार डाला। यह घटना मरदान जिले में शनिवार को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रैली में हुई। इस दौरान इमरान रैली में मौजूद नहीं थे। भीड़ ने शख्स पर बरसाए लाठी-डंडे, पत्थर लिंचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस उन्मादी भीड़ को व्यक्ति को पीटने से रोकने की असफल कोशिश करती दिख रही है। ‘द फ्राइडे टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, 40 साल के निगार आलम ने रैली में PTI के लीडर इमरान खान की तुलना पैगंबर से की थी। उग्र भीड़ ने ईशनिंदा का आरोप लगाते हुए शख्स की हत्या कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें भीड़ मौलाना निगर आलम को लाठी-डंडे, पत्थर मारती नजर आ रही है। लोग आलम की मौत के बाद उसके शव को घसीटते भी दिखे। पीटीआई की रैली में आया था शख्स दावा किया जा रहा है कि मृतक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थक था, जो पीटीआई की रैली में आया हुआ था। यह घटना शनिवार को अफगानिस्तान की सीमा से सउत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मरदान शहर के सांवल धेर इलाके में हुई। पुलिस ने कहा कि निगार आलम नामक एक व्यक्ति को खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली में समापन प्रार्थना करने के लिए कहा गया था, जब भीड़ ने उनकी टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। इमरान खान रैली में मौजूद नहीं थे पुलिस ने कहा कि वह घटनास्थल से भागने में सफल रहा, लेकिन भीड़ ने उसे एक रिश्तेदार के घर पर खोज लिया। जिला पुलिस प्रमुख नजीब-उर-रहमान ने कहा, “लोगों का एक समूह दीवार पर चढ़कर अंदर घुस गया और उसे लाठी और डंडों से पीट-पीट कर मार डाला।” उन्होंने एएफपी को बताया कि भीड़ इतनी उत्तेजित थी कि पुलिस के लिए शव को बरामद करना भी बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। Also Read खालिस्तान कमांडो फोर्स चीफ परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में गोली मारकर हत्या, भारत में था वांटेड पीटीआई नेता इमरान खान रैली में मौजूद नहीं थे और पार्टी के अधिकारियों ने इस घटना पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के अनुसार 1987 के बाद से पाकिस्तान में 2,000 से अधिक लोगों पर ईशनिंदा करने का आरोप लगाया गया है। इसी तरह के आरोपों के लिए कम से कम 88 लोगों को भीड़ द्वारा मार डाला गया है।

