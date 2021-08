पाकिस्तान में भीड़ ने तोड़ा गणेश मंदिर, हिंदुओं में उबाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के एक मंदिर पर हमला किया, उसके कुछ हिस्सों में आग लगा दी और मूर्तियों को खंडित किया। पुलिस जब इस भीड़ को रोकने में विफल रही तो हालात को काबू में करने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को बुलाया गया। मुस्लिम कट्टरपंथ‍ियों ने इस पूरी घटना को फेसबुक पर लाइव भी किया। घटना के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि रहीम यार खान जिले के भोंग शहर में भीड़ ने बुधवार को गणेश मंदिर पर हमला किया। यह स्थान लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर है और बताया गया कि कथित तौर पर एक मदरसे की बेअदबी की घटना के बाद कुछ लोगों के उकसाने पर भीड़ ने इस वाकये को अंजाम दिया। जिन मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है, उनमें भगवान गणेश के साथ भगवान शिव और कई और देवी-देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते आठ वर्षीय हिंदू लड़के ने इलाके के मदरसे के पुस्तकालय में कथित तौर पर पेशाब कर दिया था, जिसके बाद भोंग में तनाव व्याप्त हो गया। इस इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग दशकों से शांतिपूर्ण तरीके से रहते आए हैं। इस बीच अल्पसंख्यक समुदाय ने पुलिस पर उनकी परेशानी पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हस्‍तक्षेप की गुहार लगाई है। बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू मंंदिर पर हमले का यह कोई पहला मामला नहीं है, पिछले साल दिसंबर में भी हिंसक भीड़ ने खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर में आग लगा कर उसमें तोड़फोड़ कर दी थी।

