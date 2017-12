कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को बेइज्जत करने वाले पत्रकारों को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा शुक्रिया

कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तानी पत्रकारों द्वारा की गई बदसलूकी के बाद पाकिस्तान का एक और गंदा चेहरा सामने आया है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाधव की मां और पत्नी को बेइज्जत करने वाले पत्रकारों को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रिया कहा है। दरअसल पाकिस्तान में मौत की सज़ा पाए भारत के पूर्व नौसेनाधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने पहुंचीं उनकी मां तथा पत्नी को पाकिस्तानी पत्रकारों की ओर से ज़ुबानी हमले झेलने पड़े और उन्हें बेहद अटपटे सवाल पूछकर उन्हें परेशान किया गया था। इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव से मिलने के बाद उनकी पत्नी से एक पत्रकार ने पूछा, “आपके पतिदेव ने हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून से होली खेली, इस पर क्या कहेंगी…?” कुलभूषण जाधव की मां से सवाल किया गया, “आपके क्या जज़्बात हैं अपने कातिल बेटे से मिलने के बाद…?”

मीडिया की बदसलूकी और जाधव की मां पत्नी के साथ की ज्यादतियों पर पाकिस्तान सरकार किसी तरह के बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है। इसके उलटा वो ऐसा करने वालों को शाबाशी भी दे रही है। टाइम्स नाउ की मानें तो पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने जाधव की मां और पत्नी को जलील करने वाले पत्रकारों को थैंक्यू नोट भेजा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने उनसे कहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है।

आपको बता दें कि पाकिसत्ना से लौटते वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी वहां के पत्रकारों और कैमरामैन ने उन्हें घेरा और फिर उनका पीछा किया। जाधव की मां और पत्नी वहां से इस दौरान बच कर निकलना चाह रही थीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया ने उनका पीछा किया और सवाल पूछना चाहा। घटना से जुड़ा ताजा वीडियो बुधवार को सामने आया, जो तेजी से सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है।

Video surfaces of Kulbhushan Jadhav's wife and mother being hounded by the Pakistani media in the airport pic.twitter.com/NDOGs7gH9d

— TIMES NOW (@TimesNow) December 27, 2017