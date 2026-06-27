पाकिस्तान के कराची में शनिवार देर रात एक बड़ा धमाका हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ARY न्यूज और जियो न्यूज के हवाले से बताया, कराची की एक मुख्य सड़क पर कई यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान के मौसम विभाग के पास धमाका हुआ है। साथ ही गोलीबारी भी हुई है।

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कराची में फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) कंपाउंड पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पहले आत्मघाती बम धमाका किया और उसके बाद लगातार गोलीबारी की। यह हमला कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में मौजूद फ्रंटियर कॉर्प्स कंपाउंड पर किया गया।

🚨 JUST IN: Multiple explosions and intense gunfire reported near University Road’s Chowrangi area in Karachi, Pakistan.



Heavy police and law enforcement units have rushed to the scene as authorities work to determine the nature of the incident.



What this shows: Security… pic.twitter.com/KyQQZYEJVH — Brics Times (@Brics_Timesx) June 27, 2026

पहले आतंकवादियों ने किया आत्मघाती बम धमाका

आतंकियों ने पहले आत्मघाती बम धमाका किया और उसके बाद लगातार गोलीबारी की। यह हमला कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में मौजूद फ्रंटियर कॉर्प्स कंपाउंड पर किया गया।

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, पुलिस ने बताया शनिवार को कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में फ्रंटियर कॉर्प्स कंपाउंट पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें सिंध रेंजर्स के कम से कम तीन जवानों की मौत हो गई है।

सिंध के इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम ओधो ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार रेंजर्स के स्थानीय मुख्यालय पर हुए हमले में तीन आतंकवादी भी मारे गए हैं। इलाके में भारी गोलीबारी और विस्फोट की सूचना मिलने बाद पुलिस और सिंध रेंजर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया है।

स्थानीय अधिकारियों ने अब तक कम से कम दो लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच भारी गोलीबारी अभी भी जारी है।