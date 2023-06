Land Scam Case: इमरान खान की बहन भी हो सकती हैं गिरफ्तार, ACE ने जमीन घोटाला मामले में भेजा समन

Imran Khan: इमरान खान की बहन उज्मा पर एक जमीन खरीदने में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। एक जमीन की कीमत अरबों रुपए बताई जा रही है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

Imran Khan Land Scam Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार उनकी बहन पर जमीन खरीदने में धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इमरान की बहन उज्मा को पंजाब प्रांत में धोखाधड़ी के मामले में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट (ACE) की ओर से समन भेजा गया है। आरोप लगाया गया है कि उज्मा ने बहुत कम कीमत पर पांच हजार कनाल (625 एकड़) से अधिक जमीन खरीदी जबकि इसकी कीमत अरबों रुपए बताई जा रही है। खास बात यह है कि एसीई की ओर से उज्मा के पति अहद मजीद को भी नोटिस भेजा गया है। क्या है पूरा मामला? इमरान खान की बहन उज्मा ने 2021 में लय्याह जिले में 5261 कनाल जमीन खरीदी थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस जमीन की कीमत अरबों रुपये है जबकि इसे सिर्फ 13 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। यह मामला एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंचा तो उसे इस मामले में कई गड़बड़ी नजर आई। इसे लेकर उज्मा और उनके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। 19 जून को होना है पेश उज्मा और उनके पति को पहले 16 जून को पेश होने के लिए समन भेजा गया था लेकिन वह पेश नहीं हुए। अब इन्हें एक बार फिर समन जारी कर 19 जून को पेश होने को कहा गया है। ACE को इस मामले में कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। अगर यह मामला साबित हो जाता है तो उज्मा और उनके पति तो जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि इससे पहले तोशखाना मामले में इमरान खान को भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जमकर बवाल हुआ था। इस हिंसा में कई लोगों की मौत भी हुई थी।

