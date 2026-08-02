पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक शांति रैली के दौरान हुए एक आत्मघाती धमाके में पुलिस अधिकारियों समेत करीब 14 लोग मारे गए हैं। इस घटना में दो दर्जन से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। AP की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस चीफ़ उमर खान ने कहा कि यह हमला स्वात घाटी के कबाल शहर में हुआ, जहां प्रदर्शनकारी एक पुलिस स्टेशन के पास जमा हुए थे, मिलिटेंट के खिलाफ़ नारे लगा रहे थे और शांति की मांग कर रहे थे।

आत्मघाती हमले की गृह मंत्री ने की निंदा

उमर खान ने आगे कहा कि मरने वालों में पांच पुलिस अधिकारी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय इमरजेंसी सर्विस के प्रवक्ता बिलाल फैज़ी ने कहा कि हमलावर ने दर्जनों लोगों पर हमला किया जो मिलिटेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की निंदा की। उन्होंने एक बयान में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्दी ठीक होने की दुआ की।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अभी तक किसी भी ग्रुप ने ज़िम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि धमाके का शक पाकिस्तानी तालिबान (जिसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है) पर जा रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर टीटीपी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि काबुल इसे नकारता रहा है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में ऐसे हमलों में तेजी आई है। खासकर पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर कई हमले किए गए हैं।