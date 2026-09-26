Pakistan Bomb Blast: पाकिस्तान के नार्थ वेस्ट इलाके में शनिवार को बम धमाका हुआ है। बताया जा रहा कि इस धमाके में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं।

पाकिस्तान की इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के मुताबिक, शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले के दराजिंदा इलाके में ‘अमन मेला’ के पास एक बम धमाका हुआ है। इसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए।

‘राहत कार्य जारी है’

इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि दराजिंदा थाने की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया; उन्होंने घायलों को मेडिकल सहायता दी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सिक्योरिटी पर नजर रखने वाले सूत्रों के मुताबिक, इस घटना की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली है।

स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि एक सिक्योरिटी चेकपॉइंट पर विस्फोटक से लदे वाहन से यह हमला किया गया। हालांकि अभी इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

बार-बार हो रहे हमले

अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे पाकिस्तानी इलाकों के पास खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान पर बार-बार ऐसे हमले हो रहे हैं, इन हमलों में पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है।

इस महीने भी जिले में सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं होती रही हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के डेटा के मुताबिक, सितंबर में डेरा इस्माइल खान और खैबर पख्तूनख्वा के अन्य इलाकों में चरमपंथियों की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं।

यह ताजा हमला उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में चरमपंथी हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच हुआ है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बार-बार अफगानिस्तान में मौजूद चरमपंथियों पर पाकिस्तान के अंदर हमले करने का आरोप लगाया है, जबकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी जमीन का इस्तेमाल ऐसे हमलों के लिए करने की इजाजत देने से इनकार किया है।

इससे पहले भी हुआ था धमाका

हाल ही में 18 सितंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस लाइन के पास मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान भी धमाका हुआ था। धमाके के कारण 21 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 50 से अधिक लोग घायल बता गए थे। बताया गया था कि विस्फोटक से भरी एक गाड़ी से मस्जिद की इमारत में टक्कर मारी गई थी।

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में एक पाकिस्तानी पत्रकार को तीखा जवाब दिया। पत्रकार ने उनसे आतंकवाद के बारे में सवाल किया था। यह बातचीत तब हुई जब जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती ने शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा पर फोकस करने वाले एक नए ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स के लॉन्च पर पत्रकारों से बात की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें