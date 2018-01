पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर बॉलीवुड की खान तिकड़ी को लेकर एक ट्वीट करके गच्चा खा गए। हामिद मीर ने सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को लेकर किए गए एक फर्जी ट्वीट को अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दिया। फर्जी ट्वीट में लिखा था कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक यहूदी है, इस बात को लेकर तीनों खानों ने उनसे मुलाकात न कर पूरी दुनिया के सामने बॉलीवुड का अपमान किया है। इस फर्जी ट्वीट पर हामिद मीर की नजर पड़ी और उन्होंने भी अपने अकांउट से उसे ट्वीट करते हुए लिखा- ”तीनों खान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इसलिए नहीं मिले क्यों कि वह फिलिस्तीन में मानवता के खिलाफ अपराध में शामिल रहे, जिसके लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के खिलाफ वोट भी किया था।” इसके बाद लोगों ने जैसे ही देखा कि हामिद मीर ने फर्जी ट्वीट को ही ट्वीट कर दिया है तो उनसे रहा नहीं गया और पाकिस्तानी पत्रकार को जमकर धोने लगे।

Khans refused to meet Israeli PM Netanyahu because he is involved in crimes against humanity in Palestine India Govt voted against him in UN https://t.co/nbLTd4w97R

— Hamid Mir (@HamidMirPAK) January 20, 2018