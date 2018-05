पाकिस्‍तान के गृहमंत्री एहसान इकबाल को मध्‍य पंजाब प्रांत में एक चुनावी रैली के दौरान अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। पाकिस्‍तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 59 साल के इकबाल को कंधे पर गोली लगी है। जियो न्‍यूज से बातचीत में केंद्रीय मंत्री तलाल चौधरी ने बताया कि इकबाल रविवार (6 मई) को नारोवाल जिले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहत सेवाओं के प्रवक्‍ता ने सज्‍जाद हुसैन ने अल जजीरा से बातचीत में बताया कि इकबाल रैली के बाद अपनी कार में दाखिल हो रहे थे जब एक ‘नौजवान’ ने उनपर कई गोलियां दागीं। सज्‍जाद ने कहा कि ”एक गोली उनके बाएं कंधे में लगी। उन्‍हें स्‍थानीय जिला अस्‍पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।”

इकबाल के बेटे अहमद इकबाल ने कहा कि उनके पिता को जानलेवा जख्‍म नहीं हैं और वे खतरे से बाहर हैं। टेलीविजन फुटेज में दिखाया जा रहा है कि घायल इकबाल को हमले के बाद सरकारी अस्‍पताल में ले जाया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि घटनास्‍थल से एक व्‍यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

As per the doctors at DHQ Narowal, the condition of @betterpakistan is out of danger.

— Govt Of The Punjab (@GovtOfPunjab) May 6, 2018