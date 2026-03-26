पश्चिम एशिया में ईरान- इजरायल का युद्ध भीषण रूप ले चुका है। इस जंग में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है और हर बीतते दिन के साथ स्थिति और चिंताजनक होती जा रही है। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान भी इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभाना चाहता है।

रविवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बातचीत के दौरान युद्ध खत्म करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पाकिस्तान में वर्तमान में सेना प्रमुख को सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है और उनके तेहरान और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों के साथ संपर्क हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को अमेरिका का एक 15 सूत्रीय प्लान भी दिया गया है जिसे ईरान ने खारिज कर दिया है।

पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई है कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका दोनों के अधिकारी मुलाकात कर लें। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि उसने पहले भी मध्यस्थ बनने की कोशिश की है,कभी वह सफल रहा, तो कई बार उसे चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा।

पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड

1970 का दशक याद करने की जरूरत है, जब अमेरिका की चीन के साथ तनातनी चल रही थी। तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याह्या खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और चीन के अध्यक्ष माओ जेडोंग के बीच रिश्ते सामान्य करने की कोशिश की थी। इसी वजह से 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत के बजाय पाकिस्तान का साथ दिया था।

इसके बाद 2000 और 2010 के दशक के दौरान पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य कराने की कोशिश की। इसी तरह, अक्टूबर 2019 में अमेरिका के कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तेहरान और रियाद का दौरा किया था। वहां भी उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की कोशिश की। तब अल जज़ीरा से बातचीत में इमरान खान ने कहा था कि हमने सैन्य तनाव कम करने के लिए ईरान और सऊदी अरब दोनों से बात की और हमारे प्रयास कुछ हद तक सफल भी रहे।

अफगानिस्तान में तालिबान और वॉशिंगटन को साथ लाने में भी पाकिस्तान ने भूमिका निभाई थी। हालांकि, बाद में 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया और वहां तालिबान का कब्जा हो गया। अब जब पाकिस्तान एक बार फिर मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने कई चुनौतियां हैं।

पाकिस्तान की चुनौतियां

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती सऊदी अरब के साथ उसके रिश्ते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक लाइफलाइन में सऊदी अरब की अहम भूमिका है। दोनों देशों के बीच एक सुरक्षा पैक्ट भी है, जिसके तहत सऊदी अरब पर किसी हमले की स्थिति में पाकिस्तान मदद करेगा। ऐसे में अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ता है, तो पाकिस्तान खुद को मुश्किल स्थिति में पा सकता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत कर अपनी चिंताएं भी जाहिर की थीं।

वहीं, भारत भी इस समय एक नई भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों पर भारत नजर बनाए हुए है। जानकार मानते हैं कि शुरुआत में भारत अमेरिका और इजरायल पक्ष में ज्यादा झुका हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हाल के दिनों में उसकी रणनीति में कुछ बदलाव आया है। ईरान के राष्ट्रपति से भारत की बातचीत हो चुकी है और विदेश मंत्री स्तर पर भी कई दौर की चर्चा हुई है।

ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी-अपनी कूटनीति के जरिए इस पूरे घटनाक्रम में अलग-अलग भूमिका निभा रहे हैं। कौन कितना सफल रहता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

वैसे पाकिस्तान की कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन जितना पैसा अमेरिका ने इस युद्ध पर खर्च कर दिया है, उतने में आसिम मुनीर के देश की तकदीर बदल जाती, पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें