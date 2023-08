इमरान खान की पत्नी बोलीं- पूर्व पीएम को दिया जा सकता है धीमा जहर, जानिये बुशरा बीबी ने क्यों जताई हत्या की आशंका

बुशरा बीबी ने पंजाब प्रांत के गृहसचिव को पत्र भेजकर घर का खाना लेने रावलपिंडी के आदियाला जेल शिफ्ट करने की मांग की।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- एपी)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने देश के जेल कानून के तहत बी-क्लास सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। बुशरा बीबी ने पंजाब प्रांत के गृहसचिव को एक पत्र भेजकर कहा है कि उनके पति और पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf- PTI) के मुखिया इमरान खान बी-क्लास सुविधाएं पाने के लिए डिजर्व करते हैं। देश के प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान का यह अधिकार भी है। बुशरा बीबी ने कहा- पर्सनल फिजिशियन से मिलने की दी जाए अनुमति उन्होंने यह भी कहा कि जेल मैन्युअल के हिसाब से इमरान खान को घर का खाना लेने और पर्सनल फिजिशियन से मिलने और उनकी देखभाल की भी अनुमति दी जानी चाहिए। एआरवाई न्यूज के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा कि इस्लामाबाद कोर्ट ने पुलिस को उनके पति को रावलपिंडी की आदियाला जेल भेजने का निर्देश दिया था, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। पत्नी ने कहा, “कोर्ट के आदेश पर नहीं किया गया अमल” जिओ न्यूज ने खबर दी है कि पत्र में बीबी ने अपने पति की सुरक्षा और उनकी खैरियत को लेकर चिंता जताई हैं और कहा है कि अटक जेल में उनको “जहर दिया जा सकता है।” उन्होंने कहा, “मेरे पति को बिना किसी औचित्य के अटक जेल में बंद रखा गया है। कानून के मुताबिक उनको अदियाला जेल भेजा जाना चाहिए।” जिओ न्यूज के मुताबिक इमरान खान को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उन्हें तोशाखाना केस में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। यह वर्ष 2018-22 के उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में विदेशी विशिष्ट लोगों से उन्हें मिले राजकीय उपहारों के बेचने से जुड़ा मामला है। Also Read पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कबूलनामा, ‘हम सेना के समर्थन के बिना सरकार नहीं चला सकते हैं’ इमरान खान को पांच साल के लिए राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेने से मनाही हो गई है। इस बीच बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान खान की हत्या के लिए उन पर दो बार हत्या के प्रयास हो चुके हैं, लेकिन आरोपी अब तक नहीं गिरफ्तार किये जा सके हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा, “उन पर अब भी खतरा है। और यह आशंका है कि अटक जेल के अंदर उनको जहर दिया जा सकता है।” जेल मैन्युअल को बताते हुए देश की पूर्व प्रथम महिला ने कहा कि सभी सुविधाएं 48 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए थी, लेकिन 12 दिन गुजरने के बाद भी कुछ नहीं मुहैया कराई गई। उन्होंने कहा, जेल मैन्युअल के मुताबिक पार्टी मुखिया को सुविधाएं नहीं मुहैया कराये जाने की जांच की जानी चाहिए। “जेल नियमों के मुताबिक मेरे पति के पास यह अधिकार है कि वह निजी डॉक्टरों से अपनी जांच करा सकें।” इसी तरह पिछली हफ्ते पार्टी की कोर कमेटी ने भी ऐसी ही चिंता जताते हुए कहा कि इमरान खान को ‘धीमा जहर’ दिया जा सकता है। और कहा कि उनको घर का बना हुआ भोजन और पानी मिलना चाहिए।

