पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, पाकिस्तान की पुलिस ने अलीमा को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है।

इससे पहले, पुलिस ने 27 सितंबर को होने वाले पीटीआई के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले पार्टी के चार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि इमरान खान को तुरंत रिहा किया जाए। इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं।

पुलिस ने शुरू की तैयारियां

पीटीआई के देशव्यापी प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद में सेंट्रल पुलिस कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया और प्रदर्शन से जुड़ी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया और इंतजामों पर चर्चा की।

इस्लामाबाद पुलिस पीटीआई के विरोध-प्रदर्शन के बारे में जानकारी भी जमा कर रही है, जिसमें पार्टी की तैयारियों और उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं व एक्टिविस्ट की जानकारी शामिल है।

पाकिस्तान को 120 अरब का नुकसान- वित्त मंत्री

डॉन के मुताबिक, वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने दावा किया है कि देश में विरोध-प्रदर्शनों और धरनों के कारण रोजाना लगभग 120 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान हो सकता है।

औरंगजेब ने यह भी कहा कि यह अनुमान प्लानिंग कमीशन की उस रिसर्च पर आधारित है जो सरकार की आर्थिक टीम के साथ मिलकर की गई थी। दावा है कि सर्विस सेक्टर पर सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा और रोजाना लगभग 120 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान होगा। इसमें फाइनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, होलसेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर शामिल हैं।

पाकिस्तानी मंत्री ने यह भी कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लगभग 25 अरब रुपये का नुकसान हो सकता है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर को करीब 9 अरब रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विरोध-प्रदर्शन जारी रहते हैं, तो लगभग 17 अरब रुपये का अतिरिक्त राजस्व घाटा हो सकता है।

औरंगजेब ने इस संभावित रुकावट को खुद को दी गई तकलीफ बताया, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण माल ढुलाई, इंश्योरेंस और सप्लाई-चेन की बढ़ती लागत से जूझ रहा है।

उन्होंने पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट पर पड़ने वाले संभावित असर की ओर भी इशारा किया और कहा कि पहले हुए नागरिक अवज्ञा (सिविल डिसओबेडिएंस) के दौरान इंटरनेट में रुकावटों ने इस सेक्टर को काफी प्रभावित किया था।

मंत्री ने राजनीतिक दलों से बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने की अपील की। ​​उन्होंने दलील दी कि लंबे समय तक चलने वाले विरोध-प्रदर्शनों से होने वाला कोई भी आर्थिक नुकसान आखिरकार आम नागरिकों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और दिहाड़ी मजदूरों को ही उठाना पड़ेगा।

इस्लामाबाद में निगरानी बढ़ाई गई

इधर सुरक्षा उपायों के मद्देनजर, पुलिस ने गेस्ट हाउस, सराय और बस टर्मिनलों पर निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने का काम बढ़ा दिया है। साथ ही, उन संभावित ठेकेदारों पर भी नज़र रखी जा रही है जो प्रदर्शनकारियों के लिए खाने, पानी, रहने और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर सकते हैं।

इन इलाकों की जिम्मेदार पुलिस यूनिट्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। स्पेशल ब्रांच और काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट समेत इंटेलिजेंस यूनिट्स को भी अलर्ट पर रखा गया है।

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ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग की है। उन्होंने देश की मिलिट्री पर आरोप लगाया है कि वे उनकी राजनीतिक वापसी को रोकने के लिए उन्हें जेल में रखे हुए हैं और ब्रिटिश सरकार से दखल देने की अपील की है। द डेली मेल के लिए एक आर्टिकल में बोरिस जॉनसन ने इमरान खान की सेहत और जेल के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 73 साल के इमरान खान को लंबे समय तक अकेले रखा जा रहा है, उन्हें लंबे समय तक ठीक से एक्सरसाइज और पढ़ने की चीज़ें नहीं दी जा रही हैं और बिना खिड़की वाले एक छोटे से सेल में रखा जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें