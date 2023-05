इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर गोलीबारी, अंदर मौजूद हैं इमरान खान, पहले हो चुका जानलेवा हमला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फोटो- REUTERS/Jonathan Ernst)

पाकिस्तान में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, इस बीच इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर गोलीबारी हुई है। बड़ी बात ये है कि इमरान खान कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं। इमरान शुक्रवार को लाहौर के लिए निकलने वाले थे, उनका काफिला कोर्ट से बाहर जाने ही वाला था, लेकिन तभी गोलीबारी शुरू हो गई और जमीन पर स्थिति बिगड़ गई। परिस्थिति को देखते हुए इमरान खान को अभी कोर्ट परिसर में ही रहने के लिए कहा गया है। वहीं सुरक्षाबलों का बाहर मार्च शुरू हो गया है और स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की जान को खतरा? अभी के लिए कोर्ट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के बाहर G-13 अंडरपास ने ये फायरिंग की है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग में कोई भी अधिकारी जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन उपद्रवियों को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि आज एक सुनवाई के लिए इमरान इस्लामाबाद कोर्ट गए थे। वहां पर सुनवाई भी हुई और उन्हें राहत भी दी गई। लेकिन उस सुनवाई के साढ़े चार घंटे बाद भी इमरान कोर्ट परिसर से बाहर नहीं निकल पाए। गाड़ी आग के हवाले, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले अब बताया जा रहा है कि बाहर हो रही ताबड़तोड़ गोलीबारी की वजह से ही इमरान कोर्ट परिसर में ही फंस गए हैं। उन्हें देर रात ही लाहौर के लिए रवाना होना था, लेकिन बाहर जैसी स्थिति बन गई है, उनका काफिला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी भी कोर्ट के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट से माहौल खौफजदा बना हुआ है। पुलिस जरूर सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी शांत नहीं बैठ रहे हैं। इमरान की पुलिस से बात, क्या कहा गया? जानकारी मिली है कि कोर्ट के बाहर जमकर बवाल काटा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया है और पुलिस को मौके पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान ने IG को फोन मिला उनसे बात की है। जोर देकर कहा गया है कि 15 मिनट के अंदर में उनका रूट क्लियर करवाया जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से दो टूक जवाब आया है कि जब तक गोलीबारी नहीं रुक जाती, इमरान बाहर नहीं निकल सकते।

