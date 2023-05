दुश्मन से ज्यादा नुकसान तो हमारे सेनाध्यक्ष पहुंचा रहे, उनकी वजह से बिगड़े हालात: इमरान खान

इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, इसके लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। वो हमारे सेना प्रमुख हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी सत्ता में वापसी के साथ उनका पद चला जाएगा।

Pakistan Crisis: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। (फाइल फोटो)

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक गिरफ्तारी ने जमीन पर हालात को तनावपूर्ण बना दिया। बाद में उनकी रिहाई तो हो गई लेकिन जमीन पर स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। अब खुद इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए वर्तमान स्थिति पर बात की है। उनकी तरफ से सेनाध्यक्ष को ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार बता दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, इसके लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। वो हमारे सेना प्रमुख हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी सत्ता में वापसी के साथ उनका पद चला जाएगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। मैंने तो पहले भी उन्हें कई बार चेतावनी दी थी कि वे देश को गलत रास्ते पर लेकर ना जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, अब जब पाकिस्तान की जनता बाहर निकल रही है तो इसके सिर्फ वहीं जिम्मेदार हैं। अब इससे पहले इमरान खान ने पाकिस्तानी रेंजर्स पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मुझे आतंकी की तरह गिरफ्तार किया गया। मुझे लाठियों से मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया कि मैं बेहोश तक हो गया। वैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान की गिरफ्तारी को अवैध माना है। जो देकर कहा गया है कि इस तरह से अदालत से किसी को यूं गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अभी के लिए इमरान को सभी मामलों में हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है, वे रिहा भी हो चुके हैं और आज अपने घर भी जा सकते हैं। वैसे इमरान का सोशल मीडिया पर एक और वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। उस वीडियो में वे लगातार डर्टी हैरी का जिक्र कर रहे हैं। जोर देकर कह रहे हैं कि उन्हें जो दो बार मारने की कोशिश की गई है, उसमें उनका हाथ है। अब ये डर्टी हैरी कोई और नहीं मेजर जनरल फैसल नसीर हैं। फैसल नसीर की बात करें तो वे पाकिस्तानी आर्मी के साथ साल 1992 में जुड़े थे। पिछले साल अक्टूबर में ही उन्हें ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनाया गया था। उन्हें पाकिस्तान की सेना में सुपर स्पाई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्हें बलूचिस्तान और सिंध में कई अहम ऑपरेशन्स को अंजाम दिया है।

