पाकिस्तान में मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, डाकुओं की कायरना हरकत, सीमा हैदर के मामले से कोई कनेक्शन?

कुछ डाकुओं ने इस कायरना हमले को अंजाम दिया है। सभी आरोपी मौके से भाग गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

पाकिस्तान में हमला, सीमा हैदर से कनेक्शन की बात

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले लगातार होते रहते हैं। तमाम दावों के बीच वहां पर कई मंदिरों पर हमला हुआ है, पथराव देखने को मिला है। उसी कड़ी में अब सिंध कशमोर इलाके में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया गया है। कुछ डाकुओं ने इस कायरना हमले को अंजाम दिया है। सभी आरोपी मौके से भाग गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक डाकुओं के एक गुट ने रविवार को सिंध कशमोर इलाके में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। आरोपियों की तरफ से लगातार गोलीबारी की गई जिस वजह से वहां पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और पुलिस को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा। एक जारी बयान में पुलिस ने कहा है कि पूजा स्थल पर डाकू रॉकेट लॉन्चर लेकर पहुंच गए थे। अभी सभी आरोपी फरार हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब इस हमले की टाइमिंग मायने रखती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही धमकी दी गई थी कि अगर हिंदुस्ताव द्वारा सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा गया तो 26/11 जैसा हमला फिर किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के एक डकैत उमर शार ने कहा था कि अगर सीमा का मुद्दा हल नहीं हुआ तो मंदिरों पर हमला किया जाएगा।

