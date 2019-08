पाकिस्तान: इमरान खान के संसदीय क्षेत्र में अधिकतर छात्र फेल, जमकर हो रही फजीहत

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश की सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर आलोचना झेलने के बाद एक बार उनकी फजीहत होती नजर आ रही है। दरअसल, इस बार उनके ट्रोल होने का कारण उनके संसदीय क्षेत्र में फेल हुए छात्र हैं। पााकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पीएम इमरान खान के संसदीय क्षेत्र में आने वाले बांगी खेल गवर्मेंट हाई स्कूल के सभी 62 छात्र फेल हो गए हैं। वहीं टोला मंगली सरकारी स्कूल के 76 छात्रों में से 71 छात्र फेल हैं। इसी तरह तबी सार सरकारी स्कूल के 83 छात्रों में से 80 छात्र फेल हो गए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र इसाखेल का सबसे बुरा रिजल्ट है। मियांवाली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (शिक्षा) डॉ.वहीदूद्दीन शाह का कहना है कि वह इस पर तीन दिन बाद बात करेंगे क्योंकि अभी अन्य इलाकों के परिणाम भी संयोजित किए जाने हैं।

फिलहाल हम पंजाब के शिक्षा सचिव के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में व्यस्त हैं। इंग्लिश टीचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हमीदुल्लाह खान का कहना है कि 9वीं कक्षा के बच्चों के फेल होने के पीछे के कई कारण हो सकते हैं। रेगुलर हेडमास्टर की अनुपस्थिति के साथ-साथ कई स्कूलों में विज्ञान के टीचरों की भी कमी रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में अधिकतर गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। उनके अभिभावक अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब शिक्षा आयोग को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही कक्षा आठवीं के छात्रों के लिए नो फेल पॉलिसी की शुरुआत को भी एक कारण बताया।

