Pakistan News: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अब देश के जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों का नेतृत्व करने में भूमिका निभाने की उम्मीद है। इससे उनके पोर्टफोलियो में एक और जिम्मेदारी जुड़ जाएगी।

द डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्री सैयद मुस्तफा कमाल ने इस हफ्ते की शुरुआत में सीनेट की बैठक में यह घोषणा की। 259 मिलियन से ज्यादा आबादी के साथ, पाकिस्तान वर्तमान में पांचवां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अनुमान है कि 2030 तक यह इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह एक जनसांख्यिकीय आपदा से कम नहीं है।

शहबाज शरीफ ने कई हाईलेवल मीटिंग बुलाईं

समिति को जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जनसंख्या प्रबंधन पर कई उच्चस्तरीय बैठकें बुलाई हैं और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल मुनीर भी इस समिति के सदस्य हैं।

मंत्री ने सांसदों से कहा, “सरकार इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और हर स्तर पर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं।” सीनेटर आमिर वलीउद्दीन चिश्ती और समीना मुमताज जेहरी की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान की बढ़ती जनसंख्या और संभावित नीतिगत सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

पीओके में बढ़ रही अशांति

मुनीर को यह नई जिम्मेदारी ऐसे नाज़ुक समय में मिली है जब पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान और अफगान सीमा के पास सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। इसके अलावा, आर्थिक तंगी और पुलिस की ज्यादतियों की वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में अशांति दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों और टीटीपी उग्रवादियों ने पाकिस्तान के 42 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी। साथ ही, पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बना हुआ है। ऐसे संवेदनशील समय में लोगों को काबू में करने की जिम्मेदारी सेना प्रमुख को सौंपने पर पाकिस्तान के लोग मजाक उड़ा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने जिन मुख्य मुद्दों की पहचान की है, उनमें से एक परिवार नियोजन के साधनों की सीमित उपलब्धता है। एक और बात है प्रांतों को रेवेन्यू का बंटवारा। अभी, प्रांतों को मिलने वाले रिसोर्स का लगभग 80% हिस्सा आबादी के आधार पर तय होता है। इससे अनजाने में ही राज्यों को ज़्यादा आबादी बढ़ाने का बढ़ावा मिला। स्वास्थ्य मंत्री ने इस हिस्से को घटाकर 50% से कम करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इस कदम से ज्यादा आबादी वाले प्रांतों में बेचैनी हो सकती है।

उदाहरण के लिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत है और शरीफ परिवार का गढ़ है। पंजाब राजनीति और सेना का मुख्य केंद्र है। यहां सभी अहम संस्थान भी मौजूद हैं। इसलिए, प्रांत शायद ऐसे किसी प्रस्ताव से खुश न हो जो उसके रेवेन्यू को कम करता हो।

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पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मई 2025 में भारत के साथ सैन्य संघर्ष को लेकर बयान दिया कि भारत ने अमेरिका से सीजफायर के लिए संपर्क साधा था। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष बाद दावा किया। इधर अमेरिका ने इस खुलासे को लेकर तरह-तरह की बातें की जिसमें अपने आप में विरोधाभास है। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…