Pakistan Fuel Crisis: संकट में पाकिस्तान, पंपों में खत्म हुआ पेट्रोल, पंजाब प्रांत में हालात खराब

Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि वहां के कई शहरों में पेट्रोल खत्म हो गया है।

Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत। (फोटो सोर्स: फाइल/रॉयटर्स)

Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। इसी बीच अफवाहों ने पाकिस्तान में एक नई मुसीबत को जन्म दे दिया है। यहां पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्यवृद्धि की खबर के बाद कुछ पेट्रोल पंप ने ग्राहकों को आपूर्ति देना बंद कर दी। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि इसके तब बेचना शुरू करेंगे, तब पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में आने वाले 20 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार है। वहीं पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत भी सामने आ रही है। पंजाब प्रांत के कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल की कमी के खबर के बाद लोग खुले हुए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल खरीदने के लिए लाइनों में लगे हैं। बता दें, कुछ दिन पहले ही देश में तेल कंपनियों ने चेतावनी जारी की थी। जिसके बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सभी तेल विपणन कंपनियों को मांग के जवाब में उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने, पंपों को खाली छोड़ने और ड्राइवरों को शहरी क्षेत्रों में गैस के लिए जाने के लिए मजबूर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। Also Read Pakistan: पाकिस्तान में आटे के लिए मारामारी, वायरल वीडियो पर लोग बोले- और इन्हें कश्मीर चाहिए आने वाले 20 दिनों तक पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ: पेट्रोलियम राज्य मंत्री पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक ने इस बात से इनकार किया कि पेट्रोल की कमी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास अगले 20 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ है। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों 35 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जाएगी। पाकिस्तान ऊर्जा के साथ बड़े आर्थिक संकट का कर रहा सामना बता दें, पाकिस्तान अपने रुपये की गिरावट, बढ़ती मुद्रास्फीति और कम आपूर्ति में ऊर्जा के साथ एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वर्तमान में इस्लामाबाद आईएमएफ ऋण समझौते की नौवीं समीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहा है। जिस पर पिछली सरकार ने साइन किया था। आईएमएफ के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे पाकिस्तान के साथ काम करना जारी रखने के इच्छुक हैं, लेकिन देश को पहले उन बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए जो आईएमएफ ने आगे रखी हैं।

