पाकिस्‍तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के राज में पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भाई और PML-N के अध्‍यक्ष व नेशनल असेंबली (पाकिस्‍तानी संसद) में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को भ्रष्‍टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज शरीफ पंजाब प्रांत के मुख्‍यमंत्री भी रहे हैं। न्‍यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, शहबाज को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्‍यूरो (NAB) ने गिरफ्तार किया है। ‘डॉन न्‍यूज टीवी’ के मुताबिक, नवाज के भाई को आशियाना-ए-इकबाल हाउसिंग स्‍कीम मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस योजना की कुल लागत 14 अरब रुपये थी। डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस्लामाबाद में एनएबी की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया है कि शाहबाज शरीफ को शनिवार (6 अक्टूबर) को लाहौर स्थित एनएबी अदालत में पेश किया जाएगा।

डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस्लामाबाद में एनएबी की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में बताया गया है कि शाहबाज शरीफ को शनिवार (6 अक्टूबर) को लाहौर स्थित ब्यूरो की अदालत में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में एनएबी के बाहर भारी संख्या में पाक रेंजर्स का दस्ता तैनात किया गया है। पीएलएम-एन के समर्थक ब्यूरों के बाहर जुटने लगे हैं। शाहबाज की गिरफ्तारी 14 अक्टूबर के लिए निर्धारित उप-चुनावों से एक सप्ताह पहले हुई है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई के नेता नईमुल हक ने कहा कि वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बारे में तथ्यों से अवगत नहीं थे। उन्होंने डॉन से कहा, ”मेरे पास अभी तक जवाब उपलब्ध कराने में सक्षम तथ्य नहीं हैं। कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं।”

Pakistan's National Accountability Bureau (NAB) has arrested Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) President & National Assembly Opposition Leader Shehbaz Sharif in connection with Ashiana Company case: Pakistan Media (File pic) pic.twitter.com/0N6K33y1pF

— ANI (@ANI) October 5, 2018