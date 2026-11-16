पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रावलपिंडी की अदियाला जेल से अपनी बिगड़ती सेहत को लेकर देश के शीर्ष जजों को आगाह किया है। पूर्व पीएम ने जजों के नाम एक खुले पत्र में अपनी स्थितियों और मिल रहे इलाज के बारे में जानकारी दी है। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान फिलहाल अदियाला जेल में बंद हैं।

जियो टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की ओर से बैरिस्टर सलमान सदर की ओर से तैयार किए गए इस पत्र में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष ने लिखा, डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक के खतरे के बारे में चेतायाहै। उन्होंने पत्र में बताया कि उनका ब्लड प्रेशर 193 तक पहुंच गया था।

‘शायद जिंदा वापस न आ पाऊं’

इमरान खान ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (SC), फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (FCC) और इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के मुख्य न्यायाधीशों को लिखे एक पत्र में कहा, “डॉक्टरों का कहना है कि मुझे ब्रेन हैमरेज और कार्डियक अरेस्ट का बहुत अधिक खतरा है। साथ ही मेरे दिल को पहले ही नुकसान पहुंच चुका है। 74 वर्ष की उम्र में यह स्थिति लगातार बनी हुई है, जो मुझे ऐसी जगह ले जा रही है, जहां से शायद मैं जिंदा वापस न आ संकू।”

तीन साल से अधिक समय से जेल में हैं इमरान खान

इमरान खान पर 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद से भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरोप लगे हैं और वे तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान को जिन मामलों में दोषी ठहराया गया था, उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सजा या तो निलंबित कर दी गई है या पलट दी गई है, और इन मामलों में अपील अभी भी लंबित है। इमरान ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है और कहा है कि ये आरोप राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए हैं- एक ऐसा आरोप जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है।

‘जिंदा रहा तो अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा’

इमरान खान ने पत्र में आगे लिखा, “अगर मैं जिंदा रहा तो अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, मैं यह पत्र न तो एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर लिख रहा हूं और न ही किसी राजनीतिक दल के प्रमुख के तौर पर।” उन्होंने कहा कि जब भी अदालतें कोई राहत देती हैं, तो देश की न्याय व्यवस्था में उनका भरोसा फिर से पैदा हो जाता है।

पाकिस्तान की न्यायपालिका पर भी उठाए सवाल

उन्होंने आगे यह भी कहा कि अब उम्मीद की गुंजाइश खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर दिया है। इसके कारण उन्हें मिलने वाली राहत पहले “बहुत कम हो गई, और फिर पूरी तरह से बंद हो गई।”

पिछले हफ्ते, पाकिस्तान के एक अधिकारी ने बताया कि इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था और बाद में उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक, अधिकारी ने कहा, “उन्हें ब्लड प्रेशर की कुछ समस्या थी और कल रात उन्हें जरूरी इलाज दिया गया। उन्हें वापस उनकी जेल की कोठरी में भेज दिया गया है।”

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पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सरकार थी। इमरान खान जेल में बंद हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें