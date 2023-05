PM और सेना कमांडर का घर फूंका, स्कूल-कॉलेज-इंटरनेट बंद… इमरान की गिरफ्तारी के बाद जल रहा पाकिस्तान

Imran Khan Arrested: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से कई शहरों में बवाल हो रहा है। पाकिस्तान में अगले 30 दिनों के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है।

पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। (Image Credit-PTI)

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से जमकर बवाल हो रहा है। कई शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। कई शहरों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शकारियों ने प्रधानमंत्री शहवाज शरीफ के घर पर भी धावा बोला है। बुधवार सुबह-सुबह प्रदर्शकारियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर में आग लगा दी। इतना ही नहीं सेना मुख्यालय और कोर कमांडर के घर में घुसकर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। पाकिस्तान में लोगों को प्रदर्शन को देखते हुए अगले 30 दिनों के लिए धारा-144 लगाई जा चुकी है। स्कूल-कॉलेज और इंटरनेट बंद पाकिस्तान में बिगड़ते हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल-कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं पूरे देश में इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया है। आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। प्रदर्शनकारी लाहौर कैंट में कॉर्प्स कमांडर्स हाउस और रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में भी घुस गए। यहां जमकर तोड़फोड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां कीमती सामान भी लूट लिया। गृहयुद्ध जैसे बने हालात पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए हैं। पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के अनुसार लाहौर, पेशावर, कराची, गिलगित सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। डॉन की खबर के मुताबिक मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद में 5 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इमरान समर्थकों ने सेना और सरकार के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। Also Read इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल, रावलपिंडी में सेना के HQ में तोड़फोड़ सोशल मीडिया पर भी लगा बैन पाकिस्तान में बिगड़ते हालत को देखते हुए ट्विटर सर्विस बंद कर दी गई है। वहीं पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने पुष्टि की कि आंतरिक मंत्रालय के निर्देश पर देश भर में मोबाइल ब्रॉडबैंड को निलंबित कर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप और फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया साइट्स को भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में और बिगड़ सकते हैं हालात पाकिस्तान में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां अगले 48 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। मार्शल लॉ को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इमरान विरोधी सैन्य अफसरों के घरों पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान की सेना ने सख्ती की तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के महासचिव असद उमर ने ट्वीट कर कहा कि पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति आगे की प्लानिंग तय करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी की वैधता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के 15 मिनट के भीतर आंतरिक मंत्री सचिव और इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। पाकिस्तान की आंतरिग मंत्री राणा सनाउल्लाह खान ने कहा है कि मामले में कई नोटिस जारी होने के बाद इमरान अदालत में पेश नहीं हुए। एनएबी ने उन्हें देश के खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की गई है।

