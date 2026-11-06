पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित होने वाली वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का न्योता जब से मिला है तभी से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि भगवंत मान पाकिस्तान जाएंगे या नहीं इसको लेकर कुछ ऑफिशियल तो अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन मान ने पाकिस्तान जाने की इच्छा जरूर जताई है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान ने इस मामले पर अपना रूख जरूर स्पष्ट कर दिया है।

शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर भगवंत मान पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हमारी सरकार उन्हें वीजा देने पर विचार कर सकती है। बता दें कि लाहौर में होने वाला यह सम्मेलन 27 से 29 नवंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा।

‘पाकिस्तान वीजा देने पर कर सकता है विचार’

भगवंत मान के इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने को लेकर कोई भारत का कोई रूख तो सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है। सज्जाद हैदर खान से मीडियाकर्मियों ने मान से जुड़ा सवाल पूछ लिया जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर वह पाकिस्तान घूमना चाहते हैं तो पाकिस्तानी सरकार उन्हें वीजा देने पर विचार करेगी। सज्जाद ने यह भी कहा कि भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत देती है या नहीं यह पूरी तरह से अलग मामला है।

पाकिस्तान जाने को लेकर भगवंत मान ने क्या कहा था?

लाहौर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का न्योता मिलने के बाद भगवंत मान पाकिस्तान जाने की इच्छा जता चुकेहैं। 23 अक्टूबर को मान ने कहा था कि उन्हें लाहौर में होने वाले वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा था, “हमारी संस्कृति एक जैसी है। यहां से कई कवि वहां जाएंगे।” मान ने यह भी इच्छा जताई थी कि अगर करतारपुर कॉरिडोर फिर से खुलता है तो पंजाब विधानसभा के सभी विधायक पाकिस्तान में करतारपुर साहिब जाएं।

मई 2025 से बंद है करतारपुर कॉरिडोर

बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर पंजाब में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के करतारपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से जुड़े इस पवित्र स्थान पर जाने वाले सिख तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया था। यह भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के वीज़ा के बिना गुरुद्वारे जाने की इजाज़त देता है, जो लागू व्यवस्थाओं के अधीन है।

यह कॉरिडोर 7 मई, 2025 से भारत की तरफ से तीर्थयात्रियों के आने-जाने के लिए बंद है, जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर सुबह-सुबह मिसाइल हमले किए थे।

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रांची में शुक्रवार को आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत ने फेसबुक लाइव पर आकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और जमीन के दलालों पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। निशा के फेसबुक प्रोफाइल पर लाइव वीडियो में उन्हें रोते हुए देखा जा सकता है। वह आरोप लगा रही हैं कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और जमीन के दलालों के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब है- अपनी मौत को बुलाना। यहां पढ़ें पूरी खबर…