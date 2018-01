पाकिस्‍तान के मंत्रियों द्वारा विवादास्‍पद बयान देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। ख्‍वाजा मोहम्‍मद आसिफ ने शनिवार (13 जनवरी) को भारतीय सेनाध्‍यक्ष जनरल बिपिन रावत के बयान पर जवाब देते हुए यह गीदड़ भभकी दी थी। जनरल रावत ने शुक्रवार (12 जनवरी) को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्‍तान के परमाणु बम के दिखावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार की अनुमति पर देश के जवान सीमा पार जाकर किसी भी तरह के अभियान को अंजाम दे सकते हैं। दोनों देश आपसी संबंध को पटरी पर लाने के लिए पर्दे के पीछे लगातार सक्रिय हैं, लेकिन जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकियों की घुसपैठ के कारण माहौल बिगड़ जाता है।

पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री आसिफ ने ट्वीट किया, ‘भारतीय सेनाध्‍यक्ष ने बेहद गैरजिम्‍मेदार बयान दिया है। यह उनके पद की गरिमा के अनुसार नहीं है। यह परमाणु युद्ध का आमंत्रण देने जैसा है। अगर वे (भारत) ऐसी इच्‍छा रखते हैं तो वे हमारी (पाकिस्‍तान) प्रतिबद्धताओं की परीक्षा ले सकते हैं। जनरल का संदेह बहुत जल्‍द ही दूर हो जाएगा।’ दरअसल, जनरल रावत से पाकिस्‍तान के साथ परमाणु युद्ध की आशंका को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में उन्‍होंने पड़ोसी देश के परमाणु बम के दिखावे को दूर करने की बात कही थी। मालूम हो कि पाकिस्‍तान सीमा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्‍लंघन कर रहा है। कई बार स्थितियां बेहद गंभीर हो चुकी हैं। इसके अलावा आतंकियों का भारत में घुसपैठ का सिलसिला भी नहीं थम रहा है।

“Very irresponsible statement by Indian Army Chief,not befitting his office. Amounts to invitation for nuclear encounter.If that is what they desire,they are welcome to test our resolve.The general's doubt would swiftly be removed, inshallah.” — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) January 13, 2018

The threatening and irresponsible statement by the Indian Army Chief today is representative of a sinister mindset that has taken hold of India. Pakistan has demonstrated deterrence capability.1/2 — Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) January 13, 2018

These are not issues to be taken lightly. There must not be any misadventure based on miscalculation. Pakistan is fully capable of defending itself. 2/2 — Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) January 13, 2018

पाकिस्‍तान विदेश मंत्री के ट्वीट के बाद विदेश विभाग के प्रवक्‍ता मोहम्‍मद फैजल ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट कर डाले। एक ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, ‘भारतीय सेनाध्‍यक्ष की धमकी और गैरजिम्‍मेदाराना बयान भारत की मानसिकता को दिखाता है। पाकिस्‍तान जवाबी क्षमताओं को दिखा चुका है।’ पाकिस्‍तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी जनरल रावत की आलोचना की थी। उन्‍होंने कहा था कि भारतीय सेनाध्‍यक्ष के पद को देखते हुए उनका बयान बेहद अशोभनीय था।

