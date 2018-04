प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए अपने बयान में पाकिस्तान को प्रायोजित आतंकवाद बताया गया था जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए ख्वाजा आसिफ ने निशाना साधते हुए पीएम मोदी को अनपढ़ बता डाला। ख्वाजा ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, “मोदी बार-बार काल्पनिक सर्जिकल स्ट्राइक का दावा कर रहे हैं, जिससे की जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सके या अपने उन सैन्य कमांडरों को सैर करा सकें जो कि कश्मीर में अपराध और बुरे अत्याचार के लिए भारत में दोषी हैं।”

अपने दूसरे ट्वीट नें ख्वाजा ने लिखा, “वो अनपढ़ जो कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब भी नहीं जानता है, तोते की तरह झूठ बोलता है और दुनिया की जनता के सामने खुद को मुर्ख बना रहा है।” इसके बाद अपने आखिरी ट्वीट में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने लिखा, “मोदी को अब विश्व स्तर पर कैसे पहचाना जा रहा है, गुजरात का सामूहिक हत्यारा, पूरे भारत में बलात्कारियों को संरक्षित करना, कश्मीर में प्रायोजित नरसंहार, धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुचलना और जलाना, एक ऐसी सरकार का नेतृत्व करना जो आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में बढ़ावा देती है।”

Modi’s repeated claims of imaginary surgical strikes r an attempt to shore up dwindelling public support or he is being taken for a ride by his Army commanders who are culpable of worst atrocities and war crimes in Kashmir and else where in India… — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) April 20, 2018

An illiterate who perhaps doesn’t even know meaning of a surgical strike.. Parroting the lie his generals fed him & making a fool of himself in front of world audience … https://t.co/XLnXCCNtsa — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) April 20, 2018

How Modi is now being recognised on the world stage; a mass murderer from Gujrat patronising rapists all over India, sponsoring genocide in #Kashmir, butchering and burning religious minorities, leading a government that promotes terrorism as state policy. https://t.co/5kKtVU8dCD — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) April 20, 2018

आपको बता दें कि बुधवार को लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिस्टर में आयोजित किए गए कार्यक्रम ‘भारत की बात, सबके साथ’ में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत आतंकवाद का निर्यात करने वालों को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और समय आने पर उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देगा। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करते हुए मोदी ने कहा कि जिन्हें आतंक का निर्यात पसंद है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भारत पहले से बदल चुका है। अब भारत उनके पुराने तौर-तरीकों को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम शांति में यकीन रखते हैं लेकिन आतंकवाद कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

