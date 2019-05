पाकिस्तान के फाइवस्टार होटर पर आतंकवादी हमला, तीन आतंकी समते 4 की मौत, बीएलए ने ली जिम्मेदारी

रविवार (11 मई 2019) को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में आतंकवादियों ने एक फाइवस्टार होटल पर हमला कर दिया। होटल पर पहले तीन से चार की संख्या में आए बंदूकधारियों आए और होटल पर कब्जा कर लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बंदूकधारी पर्ल कांटिनेंटल होटल में घुस गए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की टीम वहां पहुंची और पूरे होटल को घेर लिया है। इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई जिसमें तीन हमलावरों सहित चार लोग मारे गए।

सेना की मीडिया इकाई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइएसपीआर) ने कहा कि आतंकवादियों ने प्रवेश द्वार पर एक सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्वादर थाने के प्रभारी असलम बांगुलजई ने बताया कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू होते ही आतंकवाद निरोधक बल, सेना और फ्रंटियर कोर को बुलाया गया। बलूचिस्तान के गृह मंत्री जियाउल लांगोव ने कहा कि सुरक्षा बलों ने तीनों हमलावरों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि होटल के कुछ मेहमान भी घायल हुए लेकिन घायलों की संख्या की अभी तत्काल जानकारी नहीं है। प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि हमले को मजीद ब्रिगेड समूह के आतंकवादियों ने अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि आतंकवादियों के होटल में घुसने के बाद गोली चलने की कई आवाजें सुनी गई। होटल में आमतौर पर व्यापार और अवकाश पर आए यात्री रुकते हैं। यह होटल ग्वादर में वेस्ट बे से दक्षिण में फिश हार्बर रोड पर कोह ए बातिल में स्थित है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बलूचिस्तान के सूचना मंत्री जहूर बुलेदी के हवाले से कहा कि होटल में रुके सभी विदेशी एवं स्थानीय मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एसएचओ बांगुलजई ने कहा कि शाम चार बजकर 50 मिनट (स्थानीय समयानुसार) पर हमें सूचना मिली कि पर्ल कांटिनेंटल होटल में तीन से चार सशस्त्र व्यक्ति हैं। पुलिस महानिरीक्षक मोहसिन हसन बट ने कहा कि दो से तीन बंदूकधारियों ने पहले गोली चलाई और उसके बाद होटल में घुसे। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि तलाशी अभियान जारी है। प्रांतीय पुलिस प्रमुख ने कहा कि हो सकता है कि हमलावर हमला करने के लिए नौका में आए हों।

#UPDATE Pakistan Media: Authorities in Gwadar say "all the guests and staff members have been rescued" from the hotel in Gwadar and "the process of clearing the hotel has entered its final stages." #GwadarAttack pic.twitter.com/t20i7HQo1u

