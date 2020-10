क्रिकेट कमेंटरी में इन दिनों कई महिला कमेंटेटर्स की एंट्री हुई है। ऐसे ही एक मैच के दौरान एक महिला कमेंटेटर कमेंटरी कर रहीं थी, जिस पर एक रिपोर्ट ने उनके हाई हील्स पहनकर पिच पर चलने पर सवाल उठा दिए। हालांकि महिला कमेंटेटर ने अपने जवाब से इस रिपोर्ट की बोलती बंद कर दी है। मामला पाकिस्तान का है।

दरअसल पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर मरीना इकबाल, जो कि अब एक सफल कमेंटेटर भी हैं, हाल ही में एक मैच के दौरान कमेंटेरी कर रहीं थी। जिस पर एक रिपोर्ट ने उनकी दो तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर कर हाई हील्स में पिच पर चलने को लेकर सवाल खड़े किए। दरअसल रिपोर्ट कादिर ख्वाजा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मरीना इकबाल की दो तस्वीरें शेयर करते हुए ऊर्दू में लिखा कि क्या हील्स पहनकर पिच पर घूमना वैध है? इस पर आपके विचार चाहिए।”

कादिर ख्वाजा की इन तस्वीरों में मरीना इकबाल एक तस्वीर में पिच पर खड़े होकर माइक लेकर कैमरे के सामने कुछ बोलती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वह हील्स पहनकर कमेंटेटर्स के साथ मैदान के बाहर बातचीत करती नजर आ रही हैं।

Half knowledge can be dangerous Qadir. It’s flats on pitch and heels in pre match. I am a former Pakistan player, I know the protocols. pic.twitter.com/8DcrG8UWgT

