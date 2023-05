Imran Khan Arrested: पेशावर में फायरिंग, 4 की मौत, 27 जख्मी

Pakistan के पेशावर में प्रदर्शनकारियों द्वारा फायरिंग की खबर है। फायरिंग की वजह से 2 लोग मारे गए हैं

Peshwar में हालात बिगड़ते जा रहे हैं (Image Credit- Twitter/ThePakDaily)

इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान मंगलवार से जल रहा है। ताजा खबर है, पेशावर से जहां इमरान खान के समर्थकों द्वारा फायरिंग की खबर है। जीओ टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पेशवार में फायरिंग की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 27 लोग जख्मी हो गए हैं। डॉन डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, पेशवार में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। रेडियो पाकिस्तान के डॉयरेक्टर जनरल ताहिर हुसैन ने बताया कि सरकारी मीडिया की बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। उन्होंने बताया कि कई उपद्रवियों ने इमारत पर हमला किया और कार्यालय के मुख्य द्वार को तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारी न्यूज रूम और रेडियो ऑडियो रूम में घुस गए और उन्होंने अंदर के फर्नीचर में आग लगा दी। उन्होंने दफ्तर के कर्मचारियों पर भी हमला किया। पाकिस्तान के पंजाब में भी हालात बेहद खराब हैं। यहां हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को बुलाया गया है। पंजाब में पुलिस ने एक हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इमरान खान के अलावा पीटीआई के असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। बात अगर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की करें तो पुलिस ने बताया कि यहां पीटीआई के समर्थकों ने अधिकारियों पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा कई जगहों पर सरकारी प्रॉपर्टी को आग लगा दी गई है।

