पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। खराब आर्थिक हालात से गुजर रहे इस मुल्क का कुल विदेशी कर्ज लगभग दोगुना होकर 135.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। विश्व बैंक की ‘अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2026’ में यह जानकारी दी गई है।

पाकिस्तान के न्यूज पेपर ‘डॉन’ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 2015 में 68.673 अरब डॉलर था जो 2025 में बढ़कर 135.107 अरब डॉलर हो गया।

इस ऋण में 107.076 अरब डॉलर का सार्वजनिक एवं सरकार की गारंटी वाला कर्ज, 17.58 अरब डॉलर का निजी क्षेत्र का गैर-गारंटी वाला कर्ज और 10.45 अरब डॉलर का अल्पकालिक कर्ज शामिल है।

सार्वजनिक और सरकार की गारंटी वाले कुल कर्ज में से 56.83 अरब डॉलर बहुपक्षीय ऋणदाताओं, 42.43 अरब डॉलर द्विपक्षीय ऋणदाताओं और 7.8 अरब डॉलर निजी ऋणदाताओं का बकाया है।

चीन सबसे बड़ा ऋणदाता

चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऋणदाता है। पाकिस्तान पर चीन का 22.4 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज बकाया है। इसके बाद विश्व बैंक का 19.2 अरब डॉलर और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) का 16.83 अरब डॉलर का कर्ज बकाया है। चीन ने पाकिस्तान को दिए गए दो अरब डॉलर के कर्ज की भुगतान अवधि वर्ष 2025 में बढ़ाई थी। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर की नई वित्तीय सहायता जारी की।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) का विदेशी कर्ज 2025 में तेजी से बढ़ा है। चार साल में विदेशी कर्ज में यह सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी।

अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों से कर्ज लेने की सुविधा की कीमत भी चुकानी पड़ी। खासकर सबसे गरीब देशों को पिछले कई दशकों की सबसे ऊंची ब्याज दरों का सामना करना पड़ा।

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप था कि उसने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।