इमरान को जमानत मिलने के बाद और बिगड़े हालात, कार्यकर्ताओं से बोली PTI- जारी रखें विरोध प्रदर्शन

इमरान खान को किया गया रिहा

पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इमरान की पहले गिरफ्तारी और फिर रिहाई ने जमीन पर स्थिति को विस्फोटक बना रखा है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में आपातकाल लगाया जा सकता है। कैबिनेट की तरफ से पीएम शहबाज से इसकी अपील कर दी गई है। कुछ दिन पहले तक जरूर कहा जा रहा रहा था कि पाकिस्तान में इमरजेंसी की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि हालात बद से बदतर होते गए हैं, ऐसे में अब इसे एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। क्या पाकिस्तान में लगेगा आपातकाल? अगर पाकिस्तान में आपातकाल लग जाता है, उस स्थिति में सेना के हाथ में और ज्यादा ताकत आ जाएगी और फिर उपद्रवियों और फौज के बीच सीधा टकराव देखने को मिलेगा। अभी के लिए इमखान को लगातार दो दिनों में दो बड़ी राहत दे दी गई हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम को रिहा करने का आदेश दिया तो वहीं आज शुक्रवार को उन्हें सभी मामलों में जमानत भी मिल गई। लेकिन अभी भी जमीन पर इमरान के समर्थक आक्रोशित हैं, उनकी तरफ से जगह-जगह हंगामा किया जा रहा है। Also Read कोर्ट जाने से पहले इमरान ने जारी किया था वीडियो मैसेज, अब हो रहा वायरल असल में गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए इमरान ने एक बड़ा दावा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें लाठियों से पीटा था, इतना मारा गया कि वे बेहोश तक हो गए। उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा था कि वे अपनी चोट दिखाने को तैयार हैं। अब अभी के लिए इमरान रिहा जरूर हो गए हैं, सभी मामलों में जमानत का आदेश भी जारी कर दिया गया है, लेकिन पूर्व पीएम की पार्टी शांति से बैठने को तैयार नहीं दिख रही है। इमरान का क्या संदेश, कार्यकर्ता क्या कह रहे? पीटीआई की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए कहा गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी स्थिति विस्फोटक बनी रह सकती है। उसी वजह से देश में इमरजेंसी भी घोषित की जा सकती है। वैसे पीटीआई जरूर विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कर रही है, लेकिन खुद इमरान ने गुरुवार को जोर देकर रहा था कि देश में शांति बने रहे और विरोध प्रदर्शन को रोक दिया जाए। उन्होंने दो टूक कहा था कि हमारा उदेश्य कोई हिंसा करना नहीं है, बल्कि जल्द चुनाव करवाना है।

