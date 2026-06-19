पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान इलाके में पिछले करीब 2 महीनों से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इसका सीधा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों, युवाओं और व्यापारियों को हो रही है, जिनकी पढ़ाई, कामकाज और दैनिक की कई जरूरतें इंटरनेट पर आश्रित हैं।
कई इलाकों में ठप हैं सेवाएं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बर्मल और वाना तहसील के कई इलाकों में लंबे समय से इंटरनेट नहीं चल रहा है। लोगों का कहना है कि आज के समय में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि पढ़ाई, बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और लोगों से जुड़े रहने का एक जरूरी माध्यम बन चुका है। ऐसे में लगातार इंटरनेट बंद रहने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
पढ़ाई पर पड़ रहा सबसे ज्यादा असर
इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। कई छात्र ऑनलाइन स्टडी मटेरियल नहीं देख पा रहे हैं, रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं और न ही अपने स्कूल या विश्वविद्यालय से जुड़े जरूरी कार्य कर पा रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि इंटरनेट न होने के वजह से उनकी परीक्षा की तैयारी भी प्रभावित हो रही है और वे पढ़ाई में पीछे न छूट जाएं इसका भी उन्हें डर है।
कारोबारियों की भी बढ़ी परेशानी
वहीं कारोबारियों का कहना है कि आजकल बिजनेस का बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर चलता है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और ग्राहकों से संपर्क जैसे कई जरूरी काम इंटरनेट के बिना मुश्किल हो गए हैं। कुछ व्यापारियों को तो केवल इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए दूसरे इलाकों तक जाना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है।
युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जताई चिंता
युवा संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस स्थिति पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इंटरनेट बंद होने से लोग देश-दुनिया की खबरों और जरूरी जानकारियों से वो वंछित रह रहे है इससे इलाके का विकास भी रुक रहा है।
सेवाएं बहाल करने की उठी मांग
क्षेत्रीय लोगों ने अपने सरकार और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) से जल्द इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग कर रहे है। उनका कहना है कि इंटरनेट शुरू होने से छात्रों, कारोबारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी और वे फिर से सामान्य जीवन चल पाएगा।
(यह लेख कल्याणी चौधरी द्वारा लिखा गया है। कल्याणी जनसत्ता डिजिटल के साथ इंटर्न के तौर पर जुड़ी हैं।)
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