पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में प्रदर्शनकारियों पर हो रही बर्बरता को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एकबार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने PoK के रावलकोट इलाके में हुई हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान का दुश्मन बताते हुए कहा कि यह लोग भी भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। बता दें कि पाकिस्तनी सेना ने पीओके में पिछले 2 दिनों के अंदर 30 से अधिक प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से मार डाला है।
क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने ?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रहे ख्वाजा आसिल के एक वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं आजाद कश्मीर के प्रदर्शनकारियों को भारत की ही कैटेगरी में रखता हूं और उन्हें भी भारत जैसा दुश्मन मानता हूं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और कभी बातचीत नहीं होगी। उनका यह बयान साबित करता है कि पाकिस्तान की आर्मी पीओके में रहने वाले लोगों को अपना दुश्मन ही समझते हुए उन पर बर्बरता करती है।
दो महीने से पीओके में जारी है नरसंहार
बता दें कि पीओके में जून के पहले सप्ताह से अशांति है। समय-समय पर हुईं हिंसा की घटनाओं में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 100 के करीब प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो वायरल हैं जिनमें जिनमें पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मीरपुर शहर में आम लोगों पर खुलेआम गोलियां चलाते और बाद में लाशों को अपनी गाड़ियों में भरते हुए दिख रहे हैं।
मरने वालों में अधिकतर JAAC के एक्टिविस्ट
बता दें कि पीओके में जिन प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई है उनमें से अधिकतर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) से जुड़े एक्टिविस्ट थे। यह एक ऐसा संगठन है जिसे इस्लामाबाद ने इलाके में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर बैन किया हुआ है। मरने वालों में JAAC के फाउंडिंग मेंबर उमर नजीर के छोटे भाई उस्मान नजीर भी थे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) समेत कई सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में पाकिस्तानी सेना की क्रूरता देखी जा सकती है। लोगों के बचने के लिए जगह नहीं है।
बर्मिंघम में पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाहर ब्रिटिश कश्मीरियों का विरोध
पीओके में हो रही इस बर्बरता के खिलाफ ब्रिटिश कश्मीरियों ने मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाहर अपने जूते उतार दिए। यह एक तरह का विरोध था पीओके में मारे जा रहे लोगों के समर्थन में और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। इन लोगों ने बाद में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने पीओके में हो रही बर्बरता को रोकने की मांग उठाई। मारे गए लोकल लोग इलाके में इस्लामाबाद द्वारा किए जा रहे ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे।
PoK में जारी बर्बरता: MEA ने पाकिस्तान को लताड़ा, चुनावी प्रक्रिया को बताया ढकोसला
भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoJK) में चल रही चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से ‘ढकोसला’ रार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान इस तथाकथित चुनावी नाटक के ज़रिए अपने अवैध कब्ज़े और क्षेत्र में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…