पाकिस्तान ने किया भारतीय जासूस को गिरफ्तार करने का दावा, राजू लक्ष्मण के तौर पर बताई पहचान

पाकिस्तान पुलिस ने पंजाब प्रांत से एक ‘भारतीय जासूस’ को गिरफ्तार करने का दावा किया है। स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से कहा कि उन्होंने एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसने जासूस होने की बात ‘‘स्वीकार’’ की है। पुलिस ने कहा कि ‘जासूस’ की पहचान राजू लक्ष्मण के तौर पर हुई है, जिसे डेरा गाजी खान (डीजी खान) जिले के राखी गज इलाके से बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण को बलूचिस्तान प्रांत से डीजी खान में दाखिल होते समय गिरफ्तार किया गया। उसे आगे की जांच के लिए एक गुप्त स्थान पर भेज दिया गया है। राजू की तस्वीरें पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं।

बता दें कि काफी लंबे समय से पाकिस्तान की जेल में भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अफसर कुलभूषण जाधव भी कैद हैं। पाकिस्तान ने जाधव पर भी जासूसी का आरोप लगाया है और जबरन कुछ बातें बुलवाकर वीडियो भी वायरल किए थे। जानकारी के लिए बता दें कि जाधव को भी मार्च 2016 में पाकिस्तान के सुरक्षाबलों द्वारा ब्लूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। तब से वो वह पाक की जेल में ही हैं। हालांकि अब यह मामला नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा गया है। जाधव की रिहाई के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में 17 जुलाई, 2019 को 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला आया था।

Breaking:

Another #Indian Spy named #RajuLakshmi has been arrested from District DG Khan, Punjab, this is the second one in the near past after #kalbhushan. pic.twitter.com/m39JdrBOVt

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) July 31, 2019