पाकिस्तान की K2 एयरवेज का 27 साल पुराना बोइंग 737 कार्गो विमान संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया है। पाकिस्तान के विमानन अधिकारियों के अनुसार, विमान में पांच क्रू सदस्य सवार थे। यह विमान कराची जाने वाला था लेकिन मंगलवार रात उड़ान के दौरान नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना देने के कुछ ही देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से उसका संपर्क टूट गया।

एयरपोर्ट प्राधिकरण के मुताबिक, पाकिस्तान के समयानुसार रात 9:18 बजे विमान ने कराची की ओर उड़ान भरते समय अपने नेविगेशन सिस्टम में खराबी की जानकारी दी थी। इसके बाद विमान की ऊंचाई में लगातार बदलाव दर्ज किए गए। उस समय बोइंग विमान कराची से लगभग 287 किलोमीटर पश्चिम में उड़ रहा था।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ओरमारा के पास अरब सागर के ऊपर उड़ान के दौरान लापता हो गया।

लापता होने से पहले K2 एयरवेज के बोइंग विमान के आखिरी पल

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा Flightradar24 के शुरुआती आंकड़े से संकेत मिलते हैं कि मालवाहक विमान कराची के दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इससे पहले विमान की ऊंचाई में असामान्य उतार-चढ़ाव देखा गया और आखिरकार वह तेजी से नीचे गिर गया।

Flightradar24 के ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, लापता होने से पहले के आखिरी मिनटों में विमान ने बेहद असामान्य उड़ान भरी। विमान एक मिनट से भी कम समय में करीब 5000 फीट नीचे आ गया। इसके बाद केवल 30 सेकंड में वह लगभग 6000 फीट ऊपर चढ़ गया। लेकिन इसके तुरंत बाद विमान 36,550 फीट की ऊंचाई से तेजी से नीचे गिर गया।

इसके बाद से विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क पूरी तरह टूट गया और अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका।

अरब सागर में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पाकिस्तान के एयरपोर्ट प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि अरब सागर में लापता विमान की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में पाकिस्तान की सैन्य और नागरिक एजेंसियों ने हवाई और समुद्री संसाधनों को तैनात किया है। एसोसिएटेड प्रेस (AP) के हवाले से कई अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान नौसेना के युद्धपोत PNS ज़ुल्फिकार को तुरंत उस इलाके की ओर रवाना किया गया जहां विमान का संपर्क टूटा था।

इसके अलावा, पाकिस्तान वायुसेना ने भी अपने विमान खोज अभियान में लगाए हैं। वहीं, पाकिस्तान नौसेना का ATR विमान तुरबत से रवाना किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के एक व्यापारी जहाज को भी खोज और बचाव अभियान में शामिल किया गया है।

फिलहाल, इस घटना की सटीक वजह का पता नहीं चल सका है।