Pakistan Afghanistan Conflict News: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में सोमवार को मिसाइल हमले किए हैं। इसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और 45 अन्य घायल हो गए। कुनार प्रांत के सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख नजीबुल्लाह हनीफ ने काबुल स्थित टोलो न्यूज को बताया कि मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

इन हमलों में कुनार यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को भी निशाना बनाया गया। यूनिवर्सिटी के अलावा, शहर और उसके आसपास के कई गांवों और आवासीय क्षेत्रों पर भी हमले हुए। हालांकि, असदाबाद के आसपास के इलाकों में तालिबान के सैन्य ठिकाने स्थित हैं, लेकिन तत्काल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि उन ठिकानों को निशाना बनाया गया हो।

मार्च में दोनों देशों के बीच हुई थी झड़पें

बता दें कि मार्च में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर कुछ झड़पें हुईं। इनमें दोनों तरफ के नागरिक और सैनिक मारे गए। ईद अल-फितर की पूर्व संध्या पर 18 मार्च को काबुल और इस्लामाबाद के बीच युद्धविराम समझौते के बाद झड़पें रुक गई थीं। यह समझौता तुर्की, सऊदी अरब और कतर के अनुरोधों के बाद हुआ था।

बाद में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बीजिंग की मध्यस्थता में चीन के उत्तर-पश्चिमी शहर उरुमकी में एक हफ्ते तक चलने वाली वार्ता की। बीजिंग के अनुसार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल करने के लिए एक व्यापक योजना पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाले मुद्दे अफगानिस्तान के डूरंड लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानने से इनकार करने से लेकर, ट्रांजिट और ट्रेड पर कंट्रोल और इस्लामिक आस्था के बंधनों के बावजूद सामाजिक मतभेदों तक हैं। अफगान सरकारों और लोगों में इस बात का लगातार गुस्सा है कि पाकिस्तान ने बिना सोचे-समझे उन्हें कंट्रोल करने और उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। खासकर जब से उनका राजशाही सिस्टम खत्म हुआ है।

पाकिस्तान अफगानों को एहसान फरामोश मानता है। पाक का मानना है कि उन्होंने लाखों अफगान शरणार्थियों को पनाह दी और अफगान विद्रोहियों को दो सुपर पावर को हराने में मदद की लेकिन आखिर में भारत का साया हमेशा अफगान-पाकिस्तान के आपसी रिश्तों पर मंडराता रहा है।

भारत ने अफगानिस्तान को भेजी थी मदद

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को दी जा रही मदद की इस खेप में जरूरी दवाइयां, मेडिकल किट, उपकरण और अन्य स्वास्थ्य सामग्री शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत, अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव मानवीय सहायता देता रहेगा। पढ़ें पूरी खबर…