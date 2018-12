पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में गूगल के सीईओ को समन भेजने की बात है। गूगल सीईओ को समन भेजकर पूछा गया है कि सर्च इंजन पर ‘भिखारी’ शब्द सर्च करने पर इमरान खान की तस्वीर सामने क्यों आती है? पाकिस्तान की एक पत्रकार ने इमरान खान और इस प्रस्ताव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। स्थिति ये है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर काफी कम हो गया है। यही वजह है कि अर्थव्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए पाकिस्तान कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर इमरान खान के काफी मीम्स बनाए जा रहे हैं।

बीते दिनों में इमरान खान ने कर्ज के लिए कई देशों का दौरा किया है, जिनमें सऊदी अरब, चीन आदि देशों का नाम शामिल है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का कर्ज देने का ऐलान भी किया है। चीन ने भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कर्ज के लिए आईएमएफ का भी रुख किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार अपने खर्चों को भी काफी सीमित कर रही है और फिजूलखर्ची रोकने पर उनका जोर है। पीएम बनने के बाद इमरान खान ने पीएम के काफिले में चलने वाली कई लग्जरी गाड़ियों को नीलामी के जरिए बेच दिया था।

Resolution submitted in Punjab assembly to summon Google CEO and ask him to explain why search for ‘bhikari’ shows PM Imran Khan’s photo. pic.twitter.com/PTlBP49G3l

— Naila Inayat (@nailainayat) December 15, 2018