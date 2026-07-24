Asim Munir IRGC Commander Deal: पाकिस्तानी सेना प्रमुख को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है कि उसने सऊदी अरब को ईरानी हमलों से बचाने के लिए ईरान की IRGC के सैन्य कमांडर के साथ तेल के व्यावसायिक संबंधों का लाभ उठाया था। इसके चलते ही सऊदी अरब में ईरानी हमलों पर रोक लगी है।

आसिम मुनीर को लेकर यह दावा टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट में किया गया है। इसमें तीन सूत्रों का हवाला दिया गया है कि जिनमें एक मध्य पूर्व राजनयिक, एक क्षेत्रीय खुफिया अधिकारी और चर्चाओं से अवगत एक अन्य व्यक्ति शामिल थे।

पहले सऊदी अरब पर हुए हमले और फिर रुके…

इस रिपोर्ट के अनुसार यह व्यवस्था मार्च के अंत में स्थापित की गई थी, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के प्रारंभिक चरण के साथ मेल खाती है। युद्ध के शुरुआती दौर में सऊदी अरब पर ईरान द्वारा लगातार मिसाइल हमले किए गए। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि समझौता होने के बाद ये हमले बंद हो गए।

इजरायली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आसिम मुनीर ने बातचीत के दौरान ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) के कमांडर अहमद वाहिदी के साथ मिलकर तेल परिवहन के संयुक्त अभियान का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया।

पाबंदी के बावजूद ईरानी तेल का निर्यात

जानकारी के मुताबिक, यह व्यावसायिक इकाई पिछले साल के अंत से ही ईरान से पाकिस्तान में तेल की तस्करी कर रही है और ईरानी ऊर्जा निर्यात पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और पाबंदियों के बावजूद काम कर रही है।

इस डील से दोनों पक्षों को पर्याप्त वित्तीय लाभ हुआ था। सबसे ज्यादा लाभ ईरान को हुआ था क्योंकि उसे अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उसके वाणिज्यिक जहाजरानी और तेल निर्यात प्रभावित हो रहे थे।

आसिम मुनीर ने ईरानी अधिकारी से क्या कहा था?

एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आसिम मुनीर ने वाहिदी को चेतावनी दी थी कि सऊदी अरब की धरती पर लगातार हमले संयुक्त तेल अभियान के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। इस बातचीत के बाद ईरान ने कथित तौर पर सऊदी अरब पर और मिसाइल हमले करने से परहेज किया।

रिपोर्ट में एक क्षेत्रीय खुफिया अधिकारी ने संकेत दिया कि इस्लामाबाद का उद्देश्य क्षेत्रीय संकट के दौरान एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करके सऊदी अरब के साथ अपने रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करना था, जिससे पाकिस्तान पर सऊदी अरब की निर्भरता बढ़ सके।

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं और इस संबंध में फैसला लेने के बेहद करीब हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…